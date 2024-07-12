逾百「資優生」獲學苑嘉許　院長寄語資優生繼續鑽研貢獻社會

為表彰具備創意、領導能力及能高瞻遠觸的多元人才，香港資優教育學苑（學苑）於七月十一日假香港城市大學劉鳴煒學術樓舉行首屆「香港資優學苑頒獎典禮」。逾百位在本港、中國及國際賽事中表現優異的學員，以及對學苑和社會有傑出貢獻校友獲嘉許。



首屆「領導才能培訓課程」金獎得主共25位，其中一位為佛教孔仙洲紀念中學中五學生鄭靖男同學（左四）。（香港資優教育學苑提供圖片）

頒獎典禮由香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授・工程師, JP 擔任主禮嘉賓。林曉鋒教授致辭時表示，資優生的能力不只限於成績，因應社會的發展趨勢，更需要鼓勵多元發展，未來更應努力不懈，以多元才能為社會貢獻力量。

香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授．工程師, JP擔任香港資優教育學苑頒獎典禮2024主禮嘉賓。（香港資優教育學苑提供圖片）

院長寄語得獎者 保持熱愛初心

學苑院長黃金耀表示，獲獎學生來自不同領域，他希望獎項除了能鼓勵學生，更寄語得獎者保持對專屬領域的熱愛，繼續深入鑽研，為社會作出貢獻。'

香港資優教育學苑院長黃金耀博士致辭，勉勵一眾得獎同學及畢業生。（香港資優教育學苑提供圖片）

展現領導才能 服務社會

佛教孔仙洲紀念中學中五學生鄭靖男是學苑首屆「領導才能培訓課程」中25名學員獲得金獎之一。他獲得「校長提名」，因此豁免參加甄選課程而加入學苑。他在校內擔任總領袖生和副社長等職務，更在第十七屆黃大仙區傑出學生選舉高中組獲得「傑出學生獎」及「社區服務獎」。他表示，透過課程內的工作坊、領袖訓練營和名人講座，獲得有系統的培訓，讓他得到書本外的知識。

首屆「領導才能培訓課程」金獎得主共25位，其中一位為佛教孔仙洲紀念中學中五學生鄭靖男同學（左四）。（香港資優教育學苑提供圖片）

修讀佛法輔導碩士 以靜觀關懷社群

「傑出校友獎」得主黃善彤積極參與學苑事務，同時參與不同義工服務。她畢業於中大中醫學系，現正就讀佛法輔導碩士課程。她創辦了「善念學舍」，並以創新方式將靜觀與大眾分享，希望社會能得到平安和喜悅。