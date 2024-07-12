逾百「資優生」獲學苑嘉許　院長寄語資優生繼續鑽研貢獻社會

撰文：盧嘉傑
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為表彰具備創意、領導能力及能高瞻遠觸的多元人才，香港資優教育學苑（學苑）於七月十一日假香港城市大學劉鳴煒學術樓舉行首屆「香港資優學苑頒獎典禮」。逾百位在本港、中國及國際賽事中表現優異的學員，以及對學苑和社會有傑出貢獻校友獲嘉許。

首屆「領導才能培訓課程」金獎得主共25位，其中一位為佛教孔仙洲紀念中學中五學生鄭靖男同學（左四）。（香港資優教育學苑提供圖片）

頒獎典禮由香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授・工程師, JP 擔任主禮嘉賓。林曉鋒教授致辭時表示，資優生的能力不只限於成績，因應社會的發展趨勢，更需要鼓勵多元發展，未來更應努力不懈，以多元才能為社會貢獻力量。

香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授．工程師, JP擔任香港資優教育學苑頒獎典禮2024主禮嘉賓。（香港資優教育學苑提供圖片）

院長寄語得獎者　保持熱愛初心

學苑院長黃金耀表示，獲獎學生來自不同領域，他希望獎項除了能鼓勵學生，更寄語得獎者保持對專屬領域的熱愛，繼續深入鑽研，為社會作出貢獻。'

香港資優教育學苑院長黃金耀博士致辭，勉勵一眾得獎同學及畢業生。（香港資優教育學苑提供圖片）

展現領導才能　服務社會

佛教孔仙洲紀念中學中五學生鄭靖男是學苑首屆「領導才能培訓課程」中25名學員獲得金獎之一。他獲得「校長提名」，因此豁免參加甄選課程而加入學苑。他在校內擔任總領袖生和副社長等職務，更在第十七屆黃大仙區傑出學生選舉高中組獲得「傑出學生獎」及「社區服務獎」。他表示，透過課程內的工作坊、領袖訓練營和名人講座，獲得有系統的培訓，讓他得到書本外的知識。

首屆「領導才能培訓課程」金獎得主共25位，其中一位為佛教孔仙洲紀念中學中五學生鄭靖男同學（左四）。（香港資優教育學苑提供圖片）

修讀佛法輔導碩士　以靜觀關懷社群

「傑出校友獎」得主黃善彤積極參與學苑事務，同時參與不同義工服務。她畢業於中大中醫學系，現正就讀佛法輔導碩士課程。她創辦了「善念學舍」，並以創新方式將靜觀與大眾分享，希望社會能得到平安和喜悅。

本屆「傑出校友獎」得主黃善彤，自小展現出對社會的關懷和同理心，她創辦「善念學舍」，致力將靜觀練習帶到不同領域。（香港資優教育學苑提供圖片）
資優學苑奪30獎項　資優生分享如何面對失敗　視參賽為成長契機資優學苑與慈山寺合辦心靈體驗　促資優生心理健康兼加深認識佛教資優學苑新一輪校長提名開始申請　獲推薦學生免費讀領導才能課程資優教育學苑即將接受報名　通過甄選課程和評審可申請成學員
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