國慶75周年｜《香港01》辦青年冰壺體驗活動　與國家級運動員交流

《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，舉行一系列青少年運動交流活動，並於9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。



活動當日邀得國家級運動員，平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜以及前國家青年代表馬宬哲，以及粵港澳冰壺精英與來自不同學校和社福機構的青少年交流，讓香港青少年體驗冰壺運動樂趣。同日亦舉行「粵港澳冰壺友誼邀請賽」，促進粵港澳地區體育交流。



「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」由《香港01》主辦、又一城為場地伙伴；中國香港冰壺、中國香港冰壺協會、The Storm為支持單位。

《香港01》為慶祝中華人民共和國成立75周年，舉行一系列青少年運動交流活動，並於9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，讓青少年在專家指導下體驗冰壺樂趣。（周令知攝）

近百名來自多間學校、社福機構青少年參與體驗活動

活動於9月29日在又一城「歡天雪地」溜冰場舉行，當日邀得來自不同學校和社福機構的青少年參加，親身體驗冰壺樂趣、參加活動的學校包括（按筆劃序）：中華基督教會基完中學、天主教培聖中學、明愛粉嶺陳震夏中學、基督書院、將軍澳香島中學、聖公會牧愛小學、聖傑靈女子中學。參加活動的社福機構包括（按筆劃序）香港仔坊會社會服務賽馬會綜合服務處、基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心。

《香港01》首席市場營銷官盧國威先生致開幕辭時表示，近年冰壺運動在香港漸漸受到關注，中國隊更獲得不少獎牌。《香港01》十分榮幸是次活動可以邀請到兩位重量級嘉賓出席，親身分享冰壺心得及指導學生進行冰壺運動。

《香港01》首席市場營銷官盧國威先生致開幕辭後與一眾嘉賓合照，包括平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜（右三）、前國家青年代表馬宬哲（左三）。（蘇煒然攝）

國家級運動員親身示範指導

是次活動邀得平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜以及前國家青年代表馬宬哲擔任嘉賓，親自為參加者示範滑行、出壺、擦冰三大冰壺技巧，並落場指導參加者。示範期間，參加者們均十分重視是次機會，全神貫注留意及學習動作。完成示範後，參加者們亦給予熱烈掌聲，感謝示範。

平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜（左）及前國家青年代表馬宬哲（右）即場示範冰壺技巧。（蘇煒然攝）

體驗冰壺運動 參加青少年勇於嘗試

完成示範之後，活動隨即進入體驗環節，參加者分成約6至8人一組，在專業導師指導下親身嘗試滑行、出壺、擦冰的動作，在冰面上體驗冰壺運動。體驗環節期間，麻敬宜及馬宬哲亦會輪流來到不同小組，就不同參加者的動作給予建議。

《香港01》舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，圖為交流活動期間平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜（穿深色外套）在溜冰場上親自指導參加者進行冰壺運動。（羅國輝攝）

《香港01》舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，圖為交流活動期間前國家青年代表馬宬哲（穿紅衣）在溜冰場上親自指導參加者進行冰壺運動。（羅國輝攝）

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體驗進行初時，雖然不乏參加者於嘗試進行冰壺動作時不慎滑倒，但在專業導師的照顧下，參加者均沒有大礙，更不斷再次站起來回到起點繼續嘗試，而且參加者們最後都能夠完成冰壺運動的基本動作，體現堅毅不屈的運動員精神。除此之外，參加者們於體驗期間都表現出對冰壺運動的濃厚興趣，會爭取時間盡量更多嘗試動作，亦對教練的指導十分留神。

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平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜被喻為「冰壺女神」，場外亦與學生親密自拍，十分親民。（羅國輝攝）

粵港澳冰壺友誼邀請賽 三地球員以球會友

當日亦同場舉行「粵港澳冰壺友誼邀請賽」，並由麻敬宜、馬宬哲以及The Storm foundation 聯合創辦人莊恩傑主持開球禮。4隊參賽隊伍以淘汰賽形式比賽，讓粵港澳三地球員有機會切磋球技，並讓觀賽學生近距離觀賞冰壺比賽。

當日亦同場舉行「粵港澳冰壺友誼邀請賽」，並由麻敬宜、馬宬哲以及The Storm foundation 聯合創辦人莊恩傑主持開球禮，比賽有4隊參賽隊伍以淘汰賽形式比賽。（蘇煒然攝）