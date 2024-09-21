中國冬奧「冰壺女神」麻敬宜　應《香港01》邀請南下與青少年交流

中國冰壺選手麻敬宜因為漂亮的外表被稱為「冰壺女神」，曾出戰2018年平昌冬奧的她將會訪港，為《香港01》舉辦的「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」擔任嘉賓，同場還有前國家青年代表馬宬哲，兩人將與粵港澳冰壺精英和活動參與者交流，讓青少年體驗冰壺的樂趣。



在2025年11月的全運會前，《香港01》將舉辦一系列青少年運動交流活動，鼓勵青少年參與運動，促進身心發展。第一項活動是9月29日的「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，本地青少年將有機會與國家級精英交流。

冰壺運動充滿樂趣。（Getty Images）

「冰壺女神」麻敬宜曾代表中國隊出戰2018平昌冬奧，取得女子四人賽第5名；她在國內賽更屢獲殊榮，包括中國冰壺聯賽青海西寧多巴站女子冠軍、2016/17年度全國冰壺錦標賽女子冠軍、第13屆全國冬季運動會冰壺混雙亞軍。另一位嘉賓馬宬哲則是前中國青年代表隊，曾贏得廣東省粵港澳邀請賽冠軍，並持有世界冰壺學院一級教練員證書。

活動當日，參加者將享大約1小時的冰壺體驗活動，由麻敬宜與馬宬哲指導，分成小組學習冰壼，例如投擲冰壺的標準姿勢、刷冰技巧等，更有機會實際投壺感受比賽樂趣。體驗活動環節後，參加者亦有機會與精英運動員互動。

《香港01》將於9月29日舉辦「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」，平昌冬季奧運國家隊代表麻敬宜將訪港與參加者交流。（網上圖片）

馬宬哲亦是「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」嘉賓。他是前國家青年代表隊，曾贏得廣東省粵港澳邀請賽冠軍，並持世界冰壺學院一級教練員證書。（網上圖片）

同日亦會舉行「粵港澳冰壺友誼邀請賽」，由奧運代表和粵港澳組成聯隊合演友誼賽，能夠一睹國家級運動員的比賽風采，並且了解新鮮的冰壺運動，機會難得。

「粵港澳青年冰壺交流活動及友誼賽」將於9月29日下午4時於又一城「歡天雪地」溜冰場舉行。活動以學校為單位，現正邀請40名中、小學生參加。有興趣參加活動的學校，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『粵港澳青年冰壺交流活動查詢』），亦可WhatsApp或致電35828747，聯絡《香港01》代表黃先生。