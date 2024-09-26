嶺大向蔣震女兒蔣麗萍、嶺南教育機構主席呂岳枝頒發榮譽院士

嶺南大學將於下周四（3日）頒授榮譽院士銜，予蔣震女兒蔣麗萍及嶺南教育機構主席呂岳枝，以表彰他們在其專業領域的卓越成就，以及對社會和教育界作出的重要貢獻。



蔣麗萍是已故愛國慈善工業家蔣震女兒，早年曾經歌、影、視在娛樂圈三棲發展，現為愛基金創辦人暨主席。(嶺南大學提供)

蔣麗萍資助貧困學生 過千學生受惠

嶺大指，蔣麗萍的慈善工作深受社會各界肯定，她創辦的愛基金慈善機構，一直致力幫助內地留守兒童及資助內地貧困學生，令過千名學生完成學業。而自2019年更與香港30多間中學合作，開展「校園生命工程」及「英才培育奬學金計劃」，為社會培育未來棟樑，受惠學生以千計。

本學年更帶領愛基金團隊與嶺大合作，開展包括「英才領袖培育獎學金計劃」等校園工作，賦能嶺大學生成為明日的社會領袖。

蔣麗萍是已故愛國慈善工業家蔣震女兒，早年曾經歌、影、視在娛樂圈三棲發展，現為愛基金創辦人暨主席。

現任嶺南教育機構主席呂岳枝，將獲嶺大頒授榮譽院士銜。(嶺南大學提供)

呂岳枝長期推動嶺大發展

另一名獲嶺大頒授榮譽院士銜的，是現任嶺南教育機構主席呂岳枝。嶺大表示，呂岳枝在高中畢業後升讀嶺南學院會計學系，1994年加入嶺南大學香港同學會和嶺南會所，並出任會所理事一職，及後加入嶺南教育機構並於2023年擔任主席。

他擔任嶺南教育機構副主席期間，成功說服內地投資者支持香港教育事業，為嶺南教育機構帶來可觀資金，包括推動嶺南教育機構捐款給嶺大，推動嶺大發展成為一所在數字時代領先的研究型博雅大學。