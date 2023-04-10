嶺南大學4.23辦步行籌款　籌集種子資金助嶺大生實現ESG創業夢想

嶺南大學將於4月23日(星期日)舉行大型戶外籌款活動「理文造紙嶺步同行籌款日2023 - 初創．始於同行」，為本港大學第一個為籌集種子資金的步行籌款，目的為幫助嶺大學生及年輕畢業生在香港和大灣區實現以「環境、社會和企業管治」(ESG) 為本的創業夢想，提供寶貴創業機會。活動預計將能吸引逾千名師生、校友及大學友好參加。



步行籌款會於西九文化區藝術公園舉行，財政司司長陳茂波將任主禮嘉賓。校方表示，一眾嘉賓將會連同參加者從西九文化區出發，在西九文化區海濱環迴步行徑，步畢全程約3公里、約30分鐘。

至於為何選埗西九，校方指是呼應租用西九文化區M+大樓部份樓層作為市區校舍「嶺大@西九」，將於2023/24學年正式啟用，日後將成為嶺大學生的校外學習中心及與主要持份者交流的地方。

嶺南大學將於4月23日舉行「理文造紙嶺步同行籌款日2023 - 初創．始於同行」。（嶺大提供圖片)

校方表示，「理文造紙嶺步同行籌款日2023」除了步行活動外，同場亦會舉辦嘉年華會，包括歌舞表演、遊戲攤位及工作坊，活動更設有多個獎項供參加者競逐，包括最高籌款獎(個人/隊伍)、最多人數參與獎(隊伍/學校/宿舍)，以及「最佳服飾造型獎」，勝出隊伍更有機會獲得免費M+入場券及禮券等豐富獎品。

校方呼籲各界人士捐款支持，並相約家人及朋友一同組隊參加，一同為嶺大的初創基金籌款。如未能親身到西九參與，亦可由即日起至4月21日參加虛擬步行，隨意選擇步行日期、時間及路線(最少3公里)，並上載相片到活動網址，例如自拍照、沿途景色、步行里數紀錄等。

凡以信用卡/轉數快捐款或參加虛擬步行，每捐一元，嶺南教育機構將捐出一元作配對，總配對金額上限為10萬元。