鳳溪第一小學率先分拆常識科　教育局長蔡若蓮親身試堂學解剖植物

小學常識科於25/26學年一分為二，分拆成「科學」及「人文」兩科，並先於在小一及小四年級推行。鳳溪第一小學本學年已推行新課程，將常識科分拆，教育局局長蔡若蓮星期二（24日）到訪鳳溪第一小學參與試行課堂，陪同學生解剖植物及玩遊戲認識《基本法》。



校長認同新學科理念 全面推行加快銜接

蔡局長日前到鳳溪第一小學觀課，陪同小五學生在科學堂探究植物構造，包括與同學從學校中藥園和花圃挑選花朵並進行解剖，再檢視和分辨花的主要部分；另外又參與小六的人文課，通過網上遊戲和小組討論，陪同學生從日常生活例子認識《基本法》。

鳳溪第一小學校長朱偉林表示認同新學科的理念，認為有助培養學生對科學的好奇心及人文素養，並可加深對國情認識。

教育局辦工作坊 支援新科目推行

為了支援新科目推展，教育局由年初起，每月推出資源予學校進行培訓，並邀請學校參加學習圈備課、試教和觀課，同時亦派員到校提供工作坊講解課程。當中包括舉辦「小學科學教育領航計劃」、專題講座、科學活動與課堂設計工作坊，與教師分享授課技巧，如運用天文望遠鏡觀察天體、及以簡單工具進行熱傳遞實驗等，逾70間小學通過網絡及共學活動分享經驗。

今年3月教育局公布《科學（小一至小六）課程框架》及《小學人文科課程框架》的擬定稿，全港小學將於2025/26學年先從小一及小四開始推行兩個新科目，2027/28學年再推展至所有級別；學校可在2024/25學年試行兩科新課程。