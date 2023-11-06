小學人文科｜教大常識科PGDE課程未會改名　辦工作坊助學生適應

新一份施政報告提出將小學常識科分拆為人文科和科學科，目前有三間大學設有常識科教育文憑課程（PGDE），包括教育大學。教大副校長鄭美紅表示，暫時未計劃更改PGDE課程名稱，預計人文科課程內容變化不大，「唔係由頭再寫過嗰種」，會為師訓生舉辦工作坊以助適應。



香港教育大學副校長鄭美紅(右一）歡迎設人文科,並指辦工作坊等方式助學生適應新科.(洪芷菁攝)

教大副校歡迎設人文科 辦工作坊助師訓生適應新科

小學人文科和科學科將於25/26學年起，於小一及小四級逐步落實。教育大學副校長鄭美紅表示，歡迎有關措施，相信將科學範疇獨立成科，能得到學校及老師重視。有學界意見認為，新課程未正式諮詢學界、未推出課程框架下倉促實施，鄭美紅引述，教育局局長蔡若蓮曾表示人文科九成內容與常識科相似，相信實際推行不太困難，「唔係由頭再寫過嗰種」。

教大目前設有小學常識科學士課程和教育文憑課程，教大校長李子健表示，會在兩個課程增加與新科目相關的內容。鄭美紅補充指，校方計劃舉辦工作坊等，補充人文科增設的10%的新內容，暫未考慮會否更改課程名稱。至於如何平衡國情教育和個人與社會教育等元素，她指會跟從教育局課程指引。

中大教育學院：待新科課程推出指引後再研究安排

其餘兩間開辦小學常識科PGDE課程的院校包括中文大學和都會大學，《香港01》向兩校查詢會否更改現有課程框架、現時有多少學生就讀等，中大教育學院表示，一直跟進常識科的最新發展，待當局公布新的人文科和科學科的課程指引及其他相關資料後，校方會詳細研究及作出適切安排。都大至截稿前未有回覆。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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不設內地收生人數限制 設宿舍協調小組配合擴展

施政報告提出2024/25學年倍增八間資助大學的非本地學生限額至40%，鄭美紅表示，會根據新限額擴展非本地生收生，但不會限制內地及海外生的收生人數比例。李子健則指，隨著未來非本地生數目增加，校方會成立協調小組，處理宿舍問題，亦會統籌相關配套如圖書館等。對於政府計劃於北部都會區預留用地發展「北都大學教育城」，李子健稱對規劃感興趣，不過相信規劃仍在初步階段，將來再進一步探討。