理大獲邵氏基金會捐贈 1600萬　設計嶄新科創教學活動予中小學

STEAM教育是未來趨勢，為培育具創新思維及多元才能創科人才，邵氏基金會捐贈1,600萬元予理工大學賽馬會社會創新設計院，推行「邵氏 STEAMS 善創計劃」，為高小及初中學生設計嶄新的科創教學活動。現時已有5間中小學參與先導計劃，計劃為期5年，預計惠及師生多達3,500人。



5間率先參與先導計劃的學校於理大簽署合作備忘錄。（彭彥怡攝）

五間中小學已成先導學校 創科加入社會元素

5間率先參與先導計劃的學校包括香港華仁書院、順德聯誼總會胡兆熾中學、香港青年協會李兆基小學、德望學校（中學部）及沙田培英中學。啟動典禮今日（6日）於理大賽馬會創新樓舉行，並與參與計劃的學校簽署合作備忘錄。

「邵氏 STEAMS 善創計劃」在STEAM 教育加入「社會」元素，增潤為「STEAMS」，除了希望加強學生的創科知識，還著重培育他們關心社會、服務社群的情操。計劃不但提供學生工作坊，更有多元化的教學活動，亦會提供供師生使用的沉浸式STEAMS 教學空間，用於舉行展覽或實驗活動等。

揉合設計思維及體驗式學習 著重真實社會議題

計劃將以設計思維及體驗式學習（Experiential Learing）進行教學，期望為學生提供以任務為導向的體驗式學習，著重真實社會議題，幫助學生掌握科技知識和技能。

香港青年協會李兆基小學是現場唯一小學代表，3名分別讀小四及小五的學生楊愷瑩、張晉僑及伍均浩為來賓講解未來食品設計專案，3人展示了一系列創新可食用用具，包括以飯焦、銀絲卷及芋絲製作的器皿，以及可作太空食品的砌圖曲奇。

學生設計未來食品 活化廢置輸電線塔

順德聯誼總會胡兆熾中學則研發了健康食物代替品專案，同學以更高營養的天然有機食材，取代防腐劑及鈉超標的腸仔及午餐肉，以保障具過敏體質或有特定疾病人士的健康。

至於德望學校（中學部），2名中三同學鍾妙姿及黃浩澄，想到將山上已廢棄的輸電線塔活化，改建成可供行山人士休息或進行攀爬活動的歷奇裝置，同時塔上加建集水區，經過濾後便可成為飲用水站。

順德聯誼總會胡兆熾中學3名同學（左至右）吳嘉晟、李天怡及劉晉軒則研發了更具營養及健康的香腸。（彭彥怡攝）

德望學校（中學部）中三同學鍾妙姿（左）及黃浩澄（右），計劃將山上已廢棄的輸電線塔活化。（彭彥怡攝）

計劃為期五年，預計與12 間核心學校合作，並惠及30間網絡學校、逾900位教師及2,600名學生，現時仍然接受有興趣的中小學報名申請。