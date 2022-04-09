理工大學擬重建三大樓 以應付醫療科目 料2030年投入使用
撰文：黃金棋
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2018年《施政報告》中提出，預留200億元提升和增加香港大學、香港中文大學及香港理工大學的教學設施。理大學生報編委會表示，該校公布為擴大學習與教學設施，應付未來更多修讀醫療科目學生的需求，將重建邵逸夫樓、邵逸夫體育館和方樹泉大樓。理大又回覆傳媒表示，重建項目工程計劃於2024年展開，並希望於2030年投入使用。
理大學生報編委會周五（8日）指，理大校園發展處公布重建邵逸夫樓、邵逸夫體育館和方樹泉大樓，並解釋項目是用以應付未來更多修讀醫療科目學生的需求，而重建簡報會將於下周四（14日）上午10時於網上進行。編委會又質疑，計劃中除提及將有數間多用途房間，並未提及如何安置原有邵逸夫樓中的學生辦公室。
理大回應傳媒指，新大樓落成後，可為師生提供更多教學及活動的空間，而現有位於上述擬重建大樓的設施亦會安排重置。《香港01》已就上述公布向理大查詢。
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