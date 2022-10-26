理工大學收生分數2022一文睇清 9個水泡科、BBA全港第一21分穩入
【PolyU收生2022/理工大學收生分數2022】又一屆DSE完結，理工大學近日公佈了31個學系2022最新收生分數，整體入學成績都比往年下跌，其中更有科16分就入到！
理工大學近日公佈2022最新入學分數，整體收生分數都比往年下跌，31個學系之中，2022/23學年新科目「航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程」（JS3070）Best 5平均分18.2，Lower Quartile 下四分位數（LQ）更是16分就入到，成為Poly「水泡科」之選。
👉9個日常英文超易被誤會 Kindly暗寸一流、Take your time=催你？
👉網民選陪審團憂英文似小學雞 90後前陪審員揭魔鬼細節：好難豁免
PolyU理工大學其他水泡科
JS3741 機械工程學(榮譽)工學士組合課程
平均分（Best 5）：18.9
Median 中位數：18（4/4/3/4/3）
LQ 下四分位數：17（3/3/4/3/4）
JS3030 物理學(榮譽)理學士 副主修：人工智能及數據分析 / 創新及創業
平均分（Best 5）：18.6
Median 中位數：18（4/3/4/4/3）
LQ 下四分位數：17（4/3/4/3/3）
JS3557 產品及工業工程(榮譽)工學士組合課程
平均分（Best 5）：18.7
Median 中位數：20（5科4級）
LQ 下四分位數：17（3/3/5/3/3）
理大商學院在2022年英國《泰晤士高等教育》Business & Economics排名升至全球25，同時是香港第1，2022收生分數為20分左右，21分已可穩入。
PolyU理工大學商學院收生
JS3060 會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (2022/23學年新科目)
舊制合併科目：JS3466 會計及金融、JS3595 金融服務、JS3911 會計學
平均分（Best 5）：21.8
Median 中位數：21（4/4/4/4/5）
LQ 下四分位數：20（5/4/4/4/3）
JS3080 管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (2022/23學年新科目)
舊制合併科目：JS3583 管理學、JS3894 市場學
平均分（Best 5）：21.3
Median 中位數：21（4/5/4/4/4）
LQ 下四分位數：20（5/4/4/4/3）
雖然入學門檻變低，不過有數科都是改制後第一屆收生，而且修讀指定DSE選修科更有加乘分數，意味同學在個別科目的成績都未必太差。
👇點撃圖片看PolyU收生分數2022👇