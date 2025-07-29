體藝中學We are Hong Kong專題匯報　旅發局成員讚學生創意十足

賽馬會體藝中學於本學年（2024/25）為中一學生舉辦以「好客之道」為主題的跨學科專題研習計劃「We are Hong Kong」，學生透過實地考察及訪問旅客，深入了解香港旅遊體驗，並於校內講座上匯報所見所聞及提出推廣建議。香港旅遊發展局成員胡景豪早前獲邀出席講座聆聽學生分享，並與學生交流討論。



香港旅遊發展局成員胡景豪出席學生講座，分享旅發局「好客之道」的工作。（羅國輝攝）

胡景豪現為錦倫旅運有限公司執行董事，並擔任香港旅遊發展局成員、選舉委員會旅遊界界別委員、香港旅行社協會執行委員會成員及旅遊業行業培訓諮詢委員會成員。他擁有逾十年旅遊行業管理經驗，曾於2017至2022年間出任香港旅行社協會主席及香港旅遊業議會理事兼名譽秘書。

賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習橫跨整個學年，於中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活科滲入相關元素，並提供培養訪問技巧、資訊素養、溝通協作能力的工作坊，以提升學生的語文及自主學習能力。「We are Hong Kong」安排學生實地考察本港多個旅遊景點，並採訪訪港旅客，了解旅客們對香港旅遊的體驗，並在課堂上進行匯報，提出推廣香港旅遊的新建議。

旅發局推動沉浸式體驗 強化旅遊吸引力

胡景豪在學生完成匯報後表示，旅發局一直積極推廣「好客之道」，希望透過教育、社區及業界的共同努力，營造友善和具吸引力的旅遊環境，並指旅發局近年推出多項策略，包括以發展多元及沉浸式的體驗為方向，致力為旅客打造獨特的城市旅遊體驗。他列舉多個例子，包括以文化探索為主題的城市漫步（「City Walk」）、戶外活動及行山徑體驗、中秋節無人機匯演等節慶活動，以及香港美酒佳餚巡禮等，務求讓來港旅客感受到香港融合傳統與創新的旅遊魅力。

港待客之道獲旅客認同

胡景豪進一步引用數據指出，旅遊業是香港四大支柱產業之一，佔本地生產總值約5%，更有約14%的人口從事與旅遊業相關的工作，足見其對本港經濟的重要貢獻。他稱，港府推行「好客之道」的成效漸見成果，根據當局從各大口岸收集的旅客調查數據顯示，訪港旅客整體滿意度高達8分（滿分10分），而且有9成受訪者表示願意再次訪港及向親友推薦香港旅遊，反映香港在旅遊服務及待客之道上的表現獲得國際旅客認可。

活動尾聲，胡景豪對學生在專題匯報中展現的創意思維表示高度讚賞，並鼓勵學生勇於分享及發揮創意。他又提及旅發局近年推動的「無處不旅遊」理念，強調「人人都是旅遊大使」，並鼓勵學生可以透過拍攝影片或在新媒體平台向世界推廣香港的好客精神，讓更多人認識這個多元而充滿活力的城市。

賽馬會體藝中學的學生於西九文化區及香港故宮文化博物館完成採訪後，繼續到黃大仙祠進行採訪。（鄭子峰攝）

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