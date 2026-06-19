教育共享｜數字教育發展藍圖訂立AI教育清晰路向

文：香港中文中學聯會主席、香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻

香港教育局日前適時頒佈《中小學數字教育發展藍圖》（下稱《藍圖》），為本港中小學人工智能教育的發展訂立了清晰而全面的路向。香港中文中學聯會對此表示充分肯定和支持。《藍圖》以「學生為根本、教師為專業、學校為基地、社會為夥伴」為理念，既具宏觀願景，亦備具體行動綱領，充分體現了教育局的前瞻規劃與務實推動。



教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，以四大發展方向及十大策略，推動全面人工智能教育。（董素琛攝）

清晰的發展路線與學習架構，為學界提供明確指引

《藍圖》的最大亮點之一，是為學校提供了具體而可操作的發展框架。四大重點、十大策略涵蓋了學校整體規劃、教師培訓、學生培育、基建優化及跨界協作等層面，分工清晰，循序漸進。尤其值得肯定的是，《藍圖》附有《中小學人工智能素養學習架構》及《中小學應用人工智能教學指南》兩份重要文件。前者以「學中用、用中學、學而思、思而創」為理念，按四個階段螺旋式遞進，讓學校和教師能清晰掌握每個學習階段的目標與重點；後者則為教師在「學、教、評」三個範疇應用人工智能提供了具體的原則與規範。這些配套文件使《藍圖》的願景得以落地，讓前線教育工作者有所依循。

育人為本、技術為輔，堅守教育核心價值

《藍圖》堅持「立德樹人」的根本教育使命，明確提出數字技術為重要輔助工具，堅持「人腦為主，電腦為輔」。這一定位至關重要，人工智能發展日新月異，但學生的價值觀培養、慎思明辨能力與人文關懷精神，始終是教育的首要責任。《藍圖》強調人工智能工具缺乏情感，因而價值觀教育、情感培育等重要環節須由教師主導，這正體現了「育人為本」的核心精神。在技術浪潮中堅守教育初心，《藍圖》的方向完全正確。

教師培訓先行，領導層持續學習是關鍵

《藍圖》要求全港所有中小學教師於持續專業發展有關數字教育的培訓，並為不同崗位教師提供分層式培訓，涵蓋「人工智能素養」、「人工智能+科目」及「人工智能領導」三大範疇。我們尤其認同「人工智能領導」培訓的重要性，人工智能技術發展一日千里，每所學校的領導層必須持續學習、參考成功案例，方能有效規劃校本AI教育的發展方向與力度，並將其融入學校的整體發展藍圖。

推動家校合作與跨界協作，共建數字教育生態

《藍圖》強調推動家校合作，讓家長了解數字教育的最新發展，攜手協助子女建立正確的價值觀和良好態度。同時，提出凝聚專業團體、專上院校、創科機構等不同持份者，共建中小學數字教育生態，並積極參與國際與內地數字教育交流。香港擁有「一國兩制」的獨特優勢，既背靠祖國，又具備國際視野。《藍圖》提出發展具香港特色的數字教育模式，既回應國家「科教興國」戰略，又充分發揮香港聯通世界的橋樑角色，定位精準。

結語

香港中文中學聯會的發展方向是積極推動職專教育及驅動科技創新，優化學教效能，以成就學生多元人才。《藍圖》所推動的數字教育轉型，正好與本會的發展方向相互配合—人工智能賦能學與教，既能提升學生的數字素養與創新能力，亦能為不同志向的學生開拓更寬廣的發展路徑。我們期望教育局持續聆聽前線意見，動態優化各項策略，確保數字教育在香港中小學紮根成長，培育兼具數字素養與人文關懷精神的下一代，為國家和香港的未來貢獻力量。