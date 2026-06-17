中小學數字教育藍圖｜研DSE電子化可行性　教師每三年30小時培訓

教育局今（17日）公布《中小學數字教育發展藍圖》，以四大發展方向及十大策略，推動全面人工智能教育。當中提到考慮將文憑試「數字化」，並在小部份科目試行，以探索可行性，如以電腦考試。另外，《藍圖》提及，要求教師每3年150小時的持續發展周期內，完成不少於30小時有關數字教育的培訓。



教育局今（17日）公布《中小學數字教育發展藍圖》，以四大發展方向及十大策略，推動全面人工智能教育。（董素琛攝）

教育局今（17日）公布《中小學數字教育發展藍圖》，以四大發展方向及十大策略，推動全面人工智能教育。（董素琛攝）

落實e-TSA DSE小部份科目研推電腦考試

《中小學數字教育發展藍圖》的四大發展重點包括培育人才、加強教師培訓、優化基建配套，以及推動跨界別協作，當中包含十大策略，包括更新各科課程，發布《中小學應用人工智能教學指南》等，務求面提升學生數字素養，及為推動數字教育專業奠定良好基礎。

考評局於2026年讓學校可選擇在小六級參與e-TSA，並會展開為期五年的過渡安排，逐步把e-TSA推展至其他年級，預計至2031年小三、小六及中三級將全面實施 e-TSA。《藍圖》提及，考慮「數字化」文憑試，考慮在少部份科目率先試行。

林威廉表示，考評局正進行相關方面的評估，開發所需的數字系統，研究在小部份科目推電腦考試的可行試。至於具體科目及時間表，他則未有回應。

教育局首席教育主任（創新科技教育及質素保證）林威廉（董素琛攝）

年底公布高中數理包括M1、M2課程檢討建議

《藍圖》亦指出，2026年底前會公布高中科學科目及數學科延伸部份課程設置建議。M1或M2課程是數學延伸部份，與一般選修科性質有不同，課題相對較少，過去不少大學課程收生視作「半科」計算，如今則大多已視作完整選修科計分。

被問到當局會否修訂M1或M2課程、正式獨立視作一個選修科，林威廉說，兩科現時均可獨立選修，逾百分之九十的學校亦有開設相關科目，至於課程會否再作調整，他則說不會，並指大學聯招會給予加權，優惠相關學生。

教育局首席助理秘書長（創新科技教育）謝婉貞（董素琛攝）

教師須完成不少30小時數字教育培訓

局方將要求教師需於每3年150小時的持續發展周期內，完成不少於30小時有開數字教育的培訓，教育局首席助理秘書長（創新科技教育）謝婉貞指，培訓分為三個範𤴆，以配合不同的情況，包括教師AI素養，運用AI的原則；AI配合學科，例如應用AI教語文；AI領導，專門讓校長與領導層去參與。

另外，局方在優質教育基金預留15億元，支援有需要的學生購買上網所需的器材等。被問及不法份子混水摸魚，在學校付費後離場，會否設白名單保障學校的利益？林威廉指不會，局方留意到相關情況，已與學辦學團體商討有關事情，相信學校在採購方面富有經驗。

至於校園設施方面，教育局鼓勵學校積極探討如何透過人工智能協助學校處理行政工作，提升學校管治效率，推動智擺校園建設。

課程發展議會主席潘偉賢（董素琛攝）

人工智能發展日新月異，要如何確保《藍圖》不會過時？課程發展議會主席潘偉賢表示，會動態調整政策，已有考慮科技發展的因素，故《藍圖》所指均為大方向，行動上會接合社會及全世界需要。