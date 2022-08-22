資訊素養｜《香港01》中學講座　分享AI應用、偵查報道、事實查核

現時政府正鼓勵學校推動媒體及資訊素養教育，為支援學校推行相關教學，《香港01》於8月10日到校為庇理羅士女子中學舉辦一系列工作坊和講座，包括高級產品總監主講的AI及大數據講座、偵查組主管分享調查報道如何誕生，以及由數據新聞記者主持事實查核工作坊。



三場講座和工作坊於8月10日在庇理羅士女子中學舉行，與該校過百名中四學生分享不同課題，以提升學生媒體素養。

1.AI及大數據講座

現時人工智能已廣泛應用於各行各業，《香港01》作為網上媒體，亦利用大數據、機器學習、人工智能等協助營運。是次講座由高級產品總監潘子河主持，分享《香港01》如何利用各種技術收集、分析和應用數據，例如向讀者推薦他們感興趣的內容，讓學生了解到人工智能在新媒體的作用。

詳盡內容：《香港01》中學AI及大數據講座 專家分享運用技術提升讀者體驗

2.偵查報道講座

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《香港01》是本港少數設有偵查組的媒體，過往報道屢獲殊榮，引起社會關注和政府跟進。講座由偵查組副採訪主任勞顯亮主講，透過分享不同報道的調查過程，例如MIRROR紅館演唱會意外後的偵查報道，讓學生從中了解新聞背後採訪流程，以及箇中涉及大量嚴謹求證的工作。

詳盡內容：《香港01》中學偵查講座 前線記者分享調查求證重要性

3.事實查核（Fact Check）工作坊

除講座外，《香港01》亦為學校提供各類型工作坊。今次舉辦的事實查核工作坊由數據新聞記者郭曉晴主持，除以新聞採訪實際例子與學生分享事實查核的重要性外，同時教授各種事實查核技巧，並即場讓學生利用平板電腦作實戰練習，各種工具和技巧，讓學生於日常生活中也能應用。

詳盡內容：《香港01》中學事實查核工作坊 學生即場實戰辨別真假

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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