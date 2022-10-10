STEAM｜中學生研智能郊野公園垃圾箱獲獎　可驅趕動物通知收垃圾

「2022香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」於今日（10日）舉行頒獎典禮，以表揚學生在創新及研究上的成就，鼓勵他們發揮更多創新及創意概念。有初中生研發出智能郊野公園垃圾箱，當動物接近時會發聲驅趕動物和自動上鎖，而且當垃圾箱接近爆滿時會自動通知清潔承辦商清理，成功獲初中組銀獎。



頒獎典禮主禮嘉賓包括副政府資訊科技總監黃志光、立法會議員鄧飛、香港專業及資深行政人員協會會長潘燊昌及香港新興科技教育協會創會會長洪文正。該比賽由政府資訊科技總監辦公室策動，香港新興科技教育協會籌辦，以培養小學、中學、以至大專以上學生對科技發展的興趣。

洪文正致詞時表示，香港新興科技教育協會已經多次舉辦該個比賽，比賽激發了學生對資訊科技方面的興趣，亦為學生提供了展示具有創新及創意概念的平台，以促進學界與各界交流，年青人有機會接觸最新的科技知識，擴闊眼界，推動社會發展。

「2022香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」頒獎禮，主禮嘉賓香港新興科技教育協會創會會長洪文正。（盧勁揚攝）

黃志光亦表示，學生創生獎令學生有更多的學習及研究機會。今年的比賽涉獵到不同方面，包括社會民生、城市管理、智慧出行等等。他指不少學生年紀輕輕，但已經可以善用科技，探討解決方案，是可造之才，前途無可限量。他又提到政府在過去透過不同計劃向中小學撥款資助STEM教學，提高學生對創科的興趣及知識，至今已經批出超過600個項目，涉資約2億2000萬，受惠學生達13萬8000人。

「2022香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」頒獎禮，主禮嘉賓副政府資訊科技總監黃志光。（盧勁揚攝）

鄧飛就提到，現時大部份DSE狀元都會選讀讀醫科，如果要打破「High Tech『High嘢』，Low Tech撈嘢」的宿命，就要社會多舉辦STEM比賽，培養學生對創科的興趣，並在校園內外協調。他又建議將STEM比賽解決到的問題列出，幫助家長了解更多。

「2022香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」頒獎禮，主禮嘉賓立法會議員鄧飛。（盧勁揚攝）

今年的「學生創新獎」設有四個參賽組別，包括小學、初中、高中及大專或以上組別，共收到約330份作品。大會希望是次比賽一方面可以倡導及創造條件，使年青學生可以認識及關心資訊科技發展，另一方面同時為老師提供各種支援教育服務，提升教師的專業質素。

比賽的大專或以上金獎由理大的曾展樂、李成熙及郭軒慈以「基於人機互認知的機械人協作製造系統」奪得。該作品使用不同技術，令操作員及協作式機械人可以更好地融合，以解決訂制化生產的困難及機械人靈活性不足的問題。

高中組金獎由德瑞國際學校的陳蕙軒和龐瑤以「樂活「腦」友：認知障礙長者混合實景復康活動應用」套得。該項目是一個虛擬實景（VR）康復活動應用程式，使輕度和中度認知障礙症的長者可以通過簡易的設置、 沉浸式的虛擬環境及個人化內容，在練習身體之餘亦都加強認知技能。長者可以隨時隨地進行復康活動，達到每日訓練的目標，預防並減緩認知障礙症。

比賽的初中組銀獎由嶺南中學的麥常杰、黃浩銘、劉捷熙及甘堯銓的「智箱牛盾」獲得。「智箱牛盾」是運用人工智能、自動化及物聯網技術的智能郊區垃圾箱，可以透過人工智能鏡頭偵測到有牛隻或其他動物接近時，利用蜂鳴器發出聲音作出驅趕及鎖上垃圾箱，避免動物推翻垃圾箱。另外，當垃圾箱容量接近爆滿時，「智箱牛盾」亦會自動通知清潔承辦商收集垃圾，及統計各區智能郊區垃圾箱的垃圾收集情況。

最後，小學組的金獎則由中華基督教會協和小學的黃茂燊、溫栢曦及洪曉楠憑作品「智識收」獲得。該作品透過光感器及濕度感應器作智能檢測，以控制開關晾衣架。香港潮濕多霧的天氣「智識收」亦加設了小風扇，以吹走感應器附迎的水氣，令感測器運作更有效更準確。用家亦可以透過「智識收」的手機應用程式控制晾衣架，令用家可更有效及智能地打理家務。