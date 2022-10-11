和富社企與耀中幼教學院辦英語教學支援計劃　5幼稚園獲師資培訓

為令幼兒可以享有優質的語文環境及培養學習意欲，耀中幼教學院在和富社會企業支持下，與新界婦孺福利會共同主辦為期兩年的「幼稚園英語教學支援計劃」，為本地幼稚園及家長提供英語資源、培訓和支援，並在過程中收集數據，以制定及改進英語課程及幼兒的英語評估方法，供本港幼教界參考。



和富社會企業、耀中幼教學院與新界婦孺福利會於今日（11日）舉行「幼稚園英語教學支援計劃」的簽約儀式。（盧勁揚攝）

「幼稚園英語教學支援計劃」今日（11日）於耀中幼教學院舉行簽約儀式，主禮嘉賓包括和富社會企業會長李宗德、新界婦孺福利會主席黃關寶珠及耀中幼教學院校長袁海球。計劃得到和富社會企業資助120萬元，由耀中幼教學院的資深幼兒教育專家負責。計劃將針對3大領域，包括「幼教老師的自我效能（Self-Efficacy）與自我感知能力（Self-Perceived Capacity）」、「幼兒的學習意欲、動機與英文應用」及「計劃對於本地幼兒英語教學發展的效用與影響」。

袁海球表示，支援子女學習英語為第二語言，差不多是所有香港家長的優先事項之一，是次計劃會幫助參與學校發展校本英語課程，提升教師教授英語能力和效果。

李宗德表示，學習外語有助學生探索更廣闊的世界及認識不同背景的人士，相信學生在幼年時期學習第二種語言會更有效，可建立更好的基礎，對合作計劃感到興奮。新界婦孺福利會學校管理委員會主席李美辰指出，很高興可以與和富社會企業及耀中幼教學院合作，為香港學生提供有質素的教育，期待未來可以有更多合作機會。

「幼稚園英語教學支援計劃」將會分兩階段進行，首階段已於2022年開始。（盧勁揚攝）

計劃將分兩階段進行，首階段已於2022年開始，由耀中幼教團隊到訪新界婦孺福利會學校轄下5間幼稚園作首輪觀課，涉及超過20場，同時舉辦教師工作坊與問卷調查。

耀中專家團隊完成首輪工作後，發現5所新界婦孺福利會幼稚園無論教學質量，以至課程內容等各有不同，而學生課堂參與度、自發性、學習意欲亦有待提高。特別是學生使用英語機會有限，除學校英語課外，其餘時間幾乎沒有機會使用英語，認為學校需提供多樣化和不同程度的課程，以照顧不同需要的學生。

於2022年下半年，學校將就觀察所得，邀請幼教老師到耀中幼教學院，參與以英語為題的體驗及活動。團隊期望，該些體驗及活動可以令教師們自我增值，掌握相關知識及學習技巧，使他們在教授英語時更有自信，引導學生有效地學習英語以及幫助學生逐步愛上英語。另外，團隊亦會就教師所屬學校的教學環境、課程及資源提供分析及建議，使項目可以更加貼近學生需求。

計劃的第二階段將於2023年開始，屆時耀中專家團隊將協助各幼稚園教師建立全新以學生主導的英語學習課程，課程以遊戲中學習為主，而專家團隊將會觀課和紀錄，以評估課程及可以改善之處。同時，專家團隊亦會繼續舉辦工作坊、研討會等，邀請教師及家長參加，讓家長了解子女學習英語的需要，以及如何與教師建立互信關係。