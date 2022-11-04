香港01國教講座　港台主持分享內地電競發展　港人大灣區創業故事

現時政府正推動國民教育，增加學生對國家的認識。《香港01》國民教育講座系列，早前邀得香港電台節目《灣區全媒睇》主持帥亦文，到校與中學生分享內地和大灣區電競發展、文創景點專為遊人打卡而設計的景點外型特色雪糕，讓學生了解大灣區最新發展和香港青年大灣區發展機遇。



《香港01》早前為旅港開平商會中學舉辦「傾國傾情」國民教育講座，學生對講座的反應熱烈，踴躍舉手發言與講者交流。（余俊亮攝）

帥亦文擁有近30年傳媒經驗，現時擔任廣州電視台駐香港記者，亦是香港電台節目《灣區全媒睇》主持人。

帥亦文在講座中播放內地電競發展的短片，指出電競在內地已發展成具規模及有政策支持的行業，例如國家體育總局在2003年已經將電競列為體育競賽項目、教育部於2016年將電競定為體育項目。短片中，一位來自香港的網紅前往廣州市了解電競產業，發現電競已經有選手培育系統、健全的賽制、豐厚的比賽獎金、以至遊戲研發及版權買賣體系。全國電競比賽更會在可容納數萬人的場館內舉行，即使票價高達四、五千元人民幣亦一票難求，甚至有炒黃牛票的情況。

《香港01》國民教育講座日前到旅港開平商會中學舉辦國民教育講座，其中邀得香港電台節目《灣區全媒睇》主持帥亦文，與學生分享大灣區最新資訊和熱門話題。（余俊亮攝）

另外帥亦文介紹一名香港人到深圳創業開設模型店的故事，解釋他到內地創業是因為政策支持，現時營商環境有場所改善，又指若他未來在深圳成家立室，除可享有置業優惠，也不用擔心子女教育，反映內地政策向港澳青年傾斜，認為學生不應放棄如此良好的機遇。

最後，帥亦文提到近年在內地興起的「文創雪糕」，指「文創雪糕」在短短3年內就已經設計了800多款造型，包括兵馬俑、北京天壇等，售價介乎15至35元人民幣，即使售價在內地偏貴依然廣受歡迎，認為「文創雪糕」體現了對文化、歷史及知識產權的尊重。

香港電台節目《灣區全媒睇》主持帥亦雯在講座中分享有關大灣區的最新資訊以及熱門話題。（余俊亮攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『國民教育講座系列』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747