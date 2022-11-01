安基司教育集團斥資逾10億籌辦新校　培育學生成未來地球村民

安基司教育集團耗時斥資逾10億，於元朗坳頭購地建立一所新小學及幼稚園，現時已完成校舍主體工程，正向教育局申請註冊，完成審批將正式招生。新學校將重點發展STEAM（科學、技術、工程、藝術及數學）教學，並會透過玩具推行激發學生學習興趣。



新校舍位於元朗坳頭錦田河畔，佔地11萬平方呎，校舍主教學樓高6層，校舍樓面總面積多達14萬至15萬平方呎，設有獨立泳池、視覺藝術室、音樂室、籃球場和表演藝術大廳等設施。

新學校重點發展STEAM教學，校舍設有36個世紀資訊網絡教室、STEAM及編程實驗室，日後將採用全新的遊戲化學習教育法，激發學生對學習的樂趣。

安基司教育集團耗時斥資逾10億，於元朗坳頭購地建立一所新小學及幼稚園，現時已完成校舍主體工程，正向教育局申請註冊，完成審批將正式招生。（安基斯教育集團提供）

例如學校會以玩具作主題推行教學，包括邀請同系旭日集團的玩具工程師，指導學生親手製造出獨一無二的玩具，玩具製造糅合STEAM各項元素，給予小朋友親身體驗最新技術及學習使用的機會。日後亦計劃舉辦「漂玩具日」，讓學生互相解釋玩具創意來源、製作原理等，加強他們的溝通能力。同時，新校特別新增800平方呎的「玩具博物館」，透過真實玩具激發學生對歷史的興趣。

課程除以科技、科學導向外，亦十分重視語文學習。中文科課程參考內地知名學府的中文課程設計，而英文科則以英國課程為骨幹，並會為學生營造全英語生活環境。此外學生需修讀西班牙文、法文、德文等外語。

安基斯教育集團斥資10億元於元朗購地建校，執行校董蔡加敏表示，新學校希望讓學生透過實驗，一點一滴學習，更有助成長。（安基斯教育集團提供）

執行校董蔡加敏表示，新學校希望揉合本地及國際教育的優點，讓學生享受快樂成長的校園生活，建立豐盛學習旅程。