中學全日面授須90%打三針押後明年2月實行　小學全日面授條件出籠

現時小學仍然維持半天面授課堂，教育局今日（25日）公佈最新安排，由12月1日起，若小學全校或個別級別已打兩針，並達到全校可接種疫苗的學生人數的70%或以上，可向教育局提出申請全日面授。



至於中學，教育局宣布暫緩由11月1日起實施全日面授須90%打三針要求，維持打齊兩針的學生若佔90%或以上，可繼續提出申請全日面授。不過由2023年2月1日起，若中學希望安排全日面授課堂，學生便要達到90%的三針接種率。



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小學生已打兩針可進行課外活動

教育局表示，為讓小學生逐步回復正常的校園生活，由12月1日起，若個別小學全校或個別級別已完成接種兩劑疫苗的學生，達到全校可接種疫苗的學生人數的70%以上，可向教育局提出申請全校或個別級別全日面授課堂。

同時由即日起，如個別小學生已打兩針並超過14天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天，進行非學術性的課外活動，他們也亦可在校內進行不佩戴口罩的活動。

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中學全日授課原定11.1起收緊至90%學生打三針

教育局8月30日去信學校，公布由11月1日起如中學要維持全日授課，必須全校或個別級別可接種疫苗的學生人數達90%或以上。不過局方今公布，將暫緩實施新規定，現時90%學生已打兩針便可全日面授政策，維持至明年1月31日。個別中學生參與課外活動的接種要求會維持不變，即須完成接種三劑疫苗。

教育局表示，個別中學如有意於明年2月1日或以後安排全日面授課，其已完成接種三劑疫苗的學生，必須達到全校或個別級別可接種疫苗學生人數的90%或以上。

12至19歲青少年已打三針不足八成

政府疫苗接種紀錄顯示，3至11歲兒童及12至19歲青少年的接種率，已打兩針分別為74%及98.95%，而已打三針的比率則分別只是71.92%及Ｃ，距離中學生要全日面授條件打三針比率達90％尚欠10多個百分點。

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教育局：需更多時間增加接種率

局方解釋，考慮到現時已全日上課的中學班級，或需更多時間增加接種率，學校亦期望在達到新接種要求前能延續全日上課的安排，故將暫緩新接種率的要求；至於個別中學生參與課外活動的接種要求會維持不變，即須完成接種三劑疫苗。局方又指，有醫生證明顯示暫不宜接種疫苗，或因近期曾確診而暫不宜接種疫苗的中小學生，可獲豁免相關接種要求。

教育局發言人表示，一直與業界緊密溝通，以及聽取衞生專家的意見，以適時檢視及制訂相關的防疫抗疫措施和上課安排；又稱政府整體的防疫抗疫路向，是為民生和經濟活動創造最大空間，並讓學校盡量保持穩定的教與學環境，在防疫抗疫及學習之間取得平衡。」