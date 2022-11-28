理大為2000名劏房學童設計特製書桌　符人體工學改善脊椎視力問題

理大賽馬會社會創新設計院於早前獲「置地公司家基金」捐助，推行「童學習·置未來」計劃。該計劃因應劏房空間狹窄及光線不足的問題，為2000名居住於劏房的4至16歲學童設計一套符合人體工學的特製家俱，期望降低學童因坐姿不佳而造成的脊柱側彎及近視風險，以提高他們的學習動力。首批共180套家俱已於本月下旬於九龍城派發，合共184名學童受惠，其餘批次將於明年上旬於油尖旺、深水埗、小西灣、以及葵青區派發。



整套家俱由書桌、座椅、腳踏、閱讀擋板及閱讀燈組成。書桌既可以讓家庭折疊，方便收納，又可以自行調較高度及傾斜度以拉近學童與書桌的距離，方便學童坐在睡床上學習。座椅除了能讓學童折卸上半部分放在睡床使用外，其靠背及坐墊的硬度還能承托腰椎壓力，以保持良好坐姿。腳踏具有三種不同高度，讓不同身高的學童均可維持正確坐姿。

此外，閱讀擋板可以隔開書桌以外複雜的環境視覺，不但能減低學童視力發展上的不良影響，而且能增加他們的專注力。至於閱讀燈就具有可調節光度及燈光顏色的功能，光度至少為500勒克斯（Lux），讓學童可以在充足而合適的光線下學習。有別於一般的插座式檯燈，該閱讀燈是充電式，充電後可持續使用6至8小時，延長學童在家學習的時間。

理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤表示，由於學童處於黃金發育期，因此設計該套家俱時亦須考慮到各部分能否全面配合他們的生理發展。（翁曼琛攝）

理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤表示，由於學童處於黃金發育期，因此設計該套家俱時亦須考慮到各部分能否全面配合他們的生理發展。例如學童可以就着他們的身高發展而自行調較書桌高度，在座椅不能調較高度的情況下，較矮小的學童便能使用腳踏以令他們坐得舒適，而學童在長高後也能自行選擇是否使用腳踏。

救世軍青年、家庭及社區服務高級主任何仲豪表示，因為有些劏房家庭已設有書桌，所以家長在申領該套家俱前也考慮了很久，但聽完關於該套家俱的介紹後亦因考慮到子女的健康而決定把舊書桌斷捨離，可見該套家俱的設計深受劏房家庭歡迎 。