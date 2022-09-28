STEAM｜理大再辦青少年研究指導計劃　提升學生研究興趣規劃未來

理工大學於今年再次舉辦「青少年研究指導計劃」，由超過70位來自理大不同學系的學耆，指導約110名分別來自41間學校的高中學生進行不同範疇的研究。理大指計劃可以裝備年青人迎戰未來，提升他們對研究的興趣，期望計劃可以幫助學生規劃升學及就業，為將來做好準備。



理工大學再次舉辦「青少年研究指導計劃」，希望計劃可以幫助學生規劃升學及就業。（理工大學提供）

參與青年少研究指導計劃的學生，會在理大學者指導下，進行為期4個月的個人或小組專題研究，其主題包括康復治療、生物醫學、護理學、酒店及旅遊、設計、語文、工商管理等。同學需要負責設計研究、採集數據、分析及報告。學生於參加計劃期間，亦有機會參加理大的實驗室及教育設施，以深化了解研究理論，及進行研究時所需的知識及技巧。

理大副校長（學生及環球事務）楊立偉教授表示，希望計劃能夠幫助中學生盡早深入了解他們有興趣的領域，學習相關的知識及技能。（理工大學提供）

理大副校長（學生及環球事務）楊立偉教授表示，理大於去年首次推出青年少研究指導計劃，令高中學生也有機會參加國際學術會議，擴闊眼界。楊教授希望計劃能夠幫助中學生盡早深入了解他們有興趣的領域，學習相關的知識及技能，並培養他們對研究的興趣，相信計劃對學生個人以未社會發展都十分有益。

5名同學在理大學者的指導下，進行名為「禪繞藝術對提升青少年精神健康成效」的小組研究。圖左三為理大康復治療科學系副教授黎婉儀博士。（理工大學提供）

5名分別來自英華女學校、協恩中學、優才（楊殷有娣）書院、德望學校及港島中學的學生，在理大康復治療科學系副教授黎婉儀博士及團隊指導下，利用遙距康復治療進行名為「禪繞藝術對提升青少年精神健康成效」的小組研究。同學們表示，他們的研究針對疫情下年青人的精神健康問題，提出以禪繞畫令大家安坐家中都可以視像形式舒緩壓力。他們又提到，從計劃中學到使用電子平台遙距收集和分析研究個案的精神健康和心率變異等健康數據的方法，明白做科研需要靈活變通，與時並進。

另外4名學生則進行了與「使用三維超聲波評估脊柱側彎」相關的研究。（理工大學提供）

另外4名分別來自拔萃女書院、弘立書院、新界鄉議局元朗區中學及港島中學的學生，則在理大生物醫學工程講座教授鄭永平教授及團隊指導下，進行與「使用三維超聲波評估脊柱側彎」相關的研究。學生們表示，計劃中他們首次用到創新科技Scolioscan醫療儀器，以研究青少年脊柱側彎的常見現象，以及如何以更專業及學術的角度研究問題。學生們提到，他們從計劃中獲益良好，更啟發了他們對醫療行業的興趣，考慮畢業後投身該行業。