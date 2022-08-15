理大首創虛擬醫院學習系統 　提升護士臨床應變能力

新冠疫情下，護理系學生面授課堂及到醫療機構的臨床實習被迫暫停，影響學生學習。為此理工大學護理學院開發全港首個虛擬醫院學習系統，利用虛擬技術（VR）系統模擬醫院病房複雜多變環境，以遊戲形式讓學生體驗在病房內的實際情況，提升學生臨床應變能力。



理工大學護理學院高級專任導師陳玉儀博士（左）和護理學院副教授雷逸華博士（右）及其團隊一起開發虛擬醫院學習系統。（劉雅琪攝）

系統情景多樣化提升學生臨床應變能力

理大護理學院高級專任導師陳玉儀稱，現時大部分虛擬教學系統偏重於基礎理論化知識，以及單一病案分析，但醫院病房實際運作經常有突發事故，環境複雜多變，因此團隊研發的虛擬醫院學習系統，提供超過1200種隨機情境以及相關的選擇題，使學生保持新鮮感。

她續稱，學習系統針有特別針對學生常犯錯誤設計，希望提升學生的警覺性和臨床判斷能力。

▼護理學院學生示範虛擬醫院學習系統▼

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虛擬醫院極具真實感

另一位研發團隊成員，護理學院副教授雷逸華指出，學習系統像真度非常高，盡量還原病房內的細節以至聲音，而且任務可設有時間限制，學生需在有限時間內就隨機事件作正確判斷和行動，體驗在病房工作時的壓力。

虛擬醫院學習系統於今年推出使用，至今已有452名護理學生曾使用系統，若以5分為最滿意計算，學生對系統滿意度為4.3分。曾使用系統的理大護理學院一年級學生曹維進表示，病房環境如老師所說像真度高，床和儀器的擺位與真實環境非常類似，感受到日後進入病房時將會面對的壓力和時間限制。

護理學院副教授雷逸華博士表示「虛擬醫院學習系統」現場感和真實感高。（劉雅琪攝）

未來擬為其他專業開發同類學習系統

談及學習系統日後的應用和發展，雷逸華表示現時正研究為其他專業，例如職業治療師、社工等開發虛擬學習系統，也希望與本地其他不同護士學校和機構合作，希望日後將系統推廣至大灣區和內地院校及機構。