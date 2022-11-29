無創產檢之父盧煜明接任香港科學院院長　七年創院院長徐立之卸任

香港科學院今（29日）公布，港科院創院院士、分子生物學家盧煜明教授獲選為新一任院長，創院院長徐立之教授隨即卸任。盧煜明表示，對香港科創發展充滿信心，接任港科院院長一職，將加強與政府及不同組織合作，致力推動本港科創更上一層樓。



香港科學院今日舉行第七屆周年大會，選出盧煜明教授為新任院長。（圖片由港科院提供）

據港科院介紹，盧煜明1997年加入中文大學，同年發表有關孕婦血漿內存有高濃度胎兒 DNA 的研究，後與團隊研發了唐氏綜合症的無創檢驗方法，將科學研究層面應用到臨床診斷。他現為中文大學醫學院李嘉誠健康科學研究所所長、李嘉誠醫學講座教授及化學病理學講座教授，並同時兼任醫學院副院長（研究）。

盧煜明表示，國家十分重視大灣區將來能成為科創發展引擎，而香港作為大灣區一員，運用自己的基礎研究優勢，協助國家推動科創，也能貢獻本地經濟及民生。創院院長徐立之期望港科院在盧煜明教授的帶領下，繼續努力推動香港的科學研究、教育與發展。

香港科學院於2015年成立，新一任副院長將由數學家莫毅明教授擔任，臨床腫瘤學家莫樹錦教授出任名譽秘書。董事會新任成員包括港科院創院院士兼化學家任詠華教授、創院院士兼微生物學家袁國勇教授、地理信息學家葉嘉安教授、物理學家陳子亭教授以及數學家楊彤教授。