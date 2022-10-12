港科院與未來科學大奬合辦論壇　徐立之冀政府增撥資源予基礎研究

香港科學院與未來科學大獎將於10月23日舉行「香港論壇．科學建未來」論壇，邀請7位「未來科學大獎」往屆得獎人及海內外科學家，就生命科學、物質科學、數學與計算機科學三大領域互相交流。



港科院創院院長及「香港論壇．科學建未來」科學籌委會聯席主席徐立之教授表示，論壇旨在展示和推動香港在粵港澳大灣區的實力和影響力，吸引年輕人關注科學，亦期望政府增加基礎科研的資源。



香港科學院與未來科學大獎將於10月23日舉行「香港論壇．科學建未來」論壇。（廖雁雄攝）

徐立之指，香港向來在上游基礎研究表現出色，惟在欠缺中游及下游的成果轉化及生產，若與粵港澳大灣區合作則可補足整個生態圈。他又以近日國家在港選拔載荷專家為例，對香港年青人有機會參與感到十分興奮，被挑選者需具備深入科學知識，相信有港人有能力入選。

香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長及化學病理學系系主任、2016未來科學大獎「生命科學獎」獲獎者盧煜明教授同樣表示，選拔是港人喜訊，現時國家航天科技亦有不少港人研究技術在內。他又指，論壇集合多名優秀科學家互相交流，可以讓年輕人認識科學的不同新領域。

徐立之冀政府多撥資源予基礎研究。（廖雁雄攝）

政府即將公布新一份施政報告，徐立之表示，政府應該重視「科技創新」多於「創新科技」，期望政府增加基礎研究的資源。另一方面，他指現時STEM教育並非完整學科，相關活動僅限提高年輕人興趣，建議政府長遠可從加強實際學科知識方面著手，例如在學校推行基礎科學教育，從小培訓人才。另外他希望成立跨院校研究中心，推動人才合併，鼓勵更多年輕人投身科研。

論壇將於香港科學園高錕會議中心舉行，屆時科學家將與現場來自粵港澳大灣區的240位嘉賓交流。另外深圳南方科技大學亦將同步現場直播，並設有1,000個名額供大眾同步參與線上直播研討會。