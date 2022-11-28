都大疫下首辦實體僱主交流活動　校長林群聲透露正籌辦新本科課程

都會大學於早前舉辦「創造無限可能」僱主交流活動，是疫情爆發以來首次透過實體形式進行，邀請約100名來自各行各業的高級管理人員及嘉賓出席，透過加強與不同行業的夥伴聯繫及合作，希望為學生提供體驗式學習機會，協助僱主物色人才。



都大校董會主席黃天祥博士工程師表示，校方希望在設計課程方面能聽取僱主意見，以及在實習培訓、導師指導、服務學習計劃等範疇也能得到他們的支持。（香港都會大學提供）

都大校董會主席黃天祥致辭時表示，校方希望在設計課程方面能聽取各僱主意見，以及在實習培訓、導師指導、服務學習計劃等範疇也能得到他們的支持。

都大校長林群聲教授透露校方正籌備兩個全新的本科生課程，分別為新音樂及互動娛樂課程及建築管理與測量課程，以滿足相關行業對年輕專業人才的需求。（香港都會大學提供）

此外，校長林群聲透露校方正籌辦兩個全新的本科生課程，分別為新音樂及互動娛樂課程，以及建築管理與測量課程，滿足相關行業對年輕專業人才的需求。他相信是次活動只是相互合作的起點，未來會繼續攜手為年輕人創造無限可能。

香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波於活動當日以「如何克服人手失衡並建立靈活團隊」為主題分享，與會者亦就著疫情期間及現時情況下的人才招聘策略進行交流。

各僱主機構代表均讚賞都大畢業生表現及大學所提供的就業服務。立信德豪會計師事務所有限公司人力資源總監黃蔚華認為，都大畢業生樂於學習和接受挑戰，而該校的學生事務處也提供多元化平台，令他們的招聘工作更得心應手。