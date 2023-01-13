教育局4招加強支援幼稚園　設推廣中華文化及藝術津貼　上限8萬元

撰文：裴英才
出版：更新：

本港政府重視學童福祉，特首李家超在《2022年施政報告》公布多項加強支援幼稚園的措施，教育局最近致函通知各間參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校（以下統稱「幼稚園」），交代4項措施詳情，歡迎各間幼稚園申請，當中取錄67名或以上合資格半日制學生的幼稚園可以申請「推廣中華文化及藝術津貼」，上限為8萬元，預計幼稚園可利用一筆過撥款進行相關活動，讓學生感受歷史文化的瑰麗和魅力，培養對國家的歸屬感，至於「搬遷津貼試行計劃」則加碼一倍至300萬元，以鼓勵更多幼稚園遷往政府旗下校舍。

取錄67名或以上合資格半日制學生的幼稚園可以申請「推廣中華文化及藝術津貼」，上限為8萬元。（資料圖片/張浩維攝）

按學生人數獲發一筆過津貼

《2022年施政報告》宣布多項加強國民教育的措施，包括由2022/23學年起，所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園須每年舉辦至少一項與中華文化相關的校本活動，推動學生從小認識中華文化，培養國民身分認同，所有在2022/23學年參加計劃的幼稚園均符合資格申請「推廣中華文化及藝術津貼」。

幼稚園如取錄66名或以下合資格半日制學生，津貼額上限為5萬元，取錄67名或以上合資格半日制學生的幼稚園津貼上限為8萬元 ，但參加計劃的幼稚園如在同一學校註冊下營運，即使有多個註冊校址，均視作一所合資格幼稚園計算，教育局會以幼稚園今年1月份學生人數，釐定津貼上限。

幼稚園如取錄66名或以下合資格半日制學生，津貼額上限為5萬元。（資料圖片/張浩維攝）

不可用於採購電子設備

成功申請的幼稚園可在2022/23至2024/25學年運用一筆過津貼的，舉辦校本活動幫助兒童認識和欣賞中華藝術及文化，建立對國家的歸屬感，幼稚園應持守兒童為本的原則設計學習活動，確保內容切合兒童的興趣、能力和學習需要，而且根據校情，訂定合宜的學習目標和策略設計全校性校本學習活動，活動應考慮持續性、連貫性及效能，例如配合主題或閱讀計劃提供圖書，鼓勵兒童與家長閱讀有關傳統美德、寓言、 中國名人故事，但津貼不可用於採購電子設備或相關服務，亦不可用於聘請員工，而且幼稚園不得將學習活動設計、教材設計、擬備指引、進行示範等工作「外判」予外間機構，但在教師完成設計、指引、示範等工作後，若有關資源套需要大量製作分派給學生，則可購買外間服務 。

成功申請的幼稚園可在2022/23至2024/25學年運用一筆過津貼的，舉辦校本活動幫助兒童認識和欣賞中華藝術及文化，建立對國家的歸屬感。（資料圖片/張浩維攝）

不申請津貼學校需網頁展成果

在相關學年完結前，所有參加計劃的幼稚園，都須在學校網頁展示該學年中華文化校本學習活動的設計及成果，包括活動簡介和兒童作品或活動照片、影音，以便業界分享及借鑒良好經驗，促進專業交流，並讓持份者了解兒童在校的學習概況。如幼稚園不申請該項津貼，亦須在學校網頁上展示每學年的設計及成果，以營造專業交流的氛圍，收業界共同推廣中華文化之效。

最遲今年2月通知申請結果

教育局一般會於今年2月或之前通知幼稚園申請結果，最遲3月發放津貼，幼稚園獲發津貼後須於2025年8月31日或之前運用津貼，並於2025年11月28日或之前填妥及交回使用津貼報告，如果用剩津貼，教育局會收回截至2025年8月 31日的餘款，幼稚園不可將津貼的撥款或餘款調往其他帳項。

幼稚園不可將津貼的撥款或餘款調往其他帳項。（資料圖片/張浩維攝）

搬遷津貼加碼一倍至300萬元

另外，為了鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往新發展地區、租用私人校舍的幼稚園遷往租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善幼稚園環境，教育局2020/21學年曾經推行「搬遷津貼試行計劃」，每所成功申請的幼稚園可獲一筆過150萬元的津貼。為了進一步鼓勵更多幼稚園申請遷往政府擁有的幼稚園校舍，教育局將 2022/23學年的搬遷津貼增加一倍至300萬元，並將有關津貼延長至2023/24學年，所有參加計劃的幼稚園填妥申請表後，本月30日或之前交回幼稚園視學組。

其餘兩項一筆過撥款的津貼分別是「幼稚園校舍通風改善津貼」（健康校園津貼），以及「智慧幼稚園津貼」，前者協助幼稚園改善校舍的通風狀況，創設「健康校園」，每所成功申請的幼稚園可獲上限為4萬元的津貼，至於後者推動學校行政電子化。每所成功申請的幼稚園可獲上限為8萬元的津貼。

STEAM教育｜青年會小學辦環保創科課程　教學生可再生能源知識「吾讀吾識」計劃支援讀寫障礙學童　推遊戲平台邊玩邊學家長讚賞調查揭疫情下幼小學童用電子產品時間增加　視力及運動量皆受影響
教育局
李家超
施政報告2022
施政報告
幼稚園教育
學前教育