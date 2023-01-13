教育局4招加強支援幼稚園　設推廣中華文化及藝術津貼　上限8萬元

本港政府重視學童福祉，特首李家超在《2022年施政報告》公布多項加強支援幼稚園的措施，教育局最近致函通知各間參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校（以下統稱「幼稚園」），交代4項措施詳情，歡迎各間幼稚園申請，當中取錄67名或以上合資格半日制學生的幼稚園可以申請「推廣中華文化及藝術津貼」，上限為8萬元，預計幼稚園可利用一筆過撥款進行相關活動，讓學生感受歷史文化的瑰麗和魅力，培養對國家的歸屬感，至於「搬遷津貼試行計劃」則加碼一倍至300萬元，以鼓勵更多幼稚園遷往政府旗下校舍。



取錄67名或以上合資格半日制學生的幼稚園可以申請「推廣中華文化及藝術津貼」，上限為8萬元。（資料圖片/張浩維攝）

按學生人數獲發一筆過津貼

《2022年施政報告》宣布多項加強國民教育的措施，包括由2022/23學年起，所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園須每年舉辦至少一項與中華文化相關的校本活動，推動學生從小認識中華文化，培養國民身分認同，所有在2022/23學年參加計劃的幼稚園均符合資格申請「推廣中華文化及藝術津貼」。

幼稚園如取錄66名或以下合資格半日制學生，津貼額上限為5萬元，取錄67名或以上合資格半日制學生的幼稚園津貼上限為8萬元 ，但參加計劃的幼稚園如在同一學校註冊下營運，即使有多個註冊校址，均視作一所合資格幼稚園計算，教育局會以幼稚園今年1月份學生人數，釐定津貼上限。

幼稚園如取錄66名或以下合資格半日制學生，津貼額上限為5萬元。（資料圖片/張浩維攝）

不可用於採購電子設備

成功申請的幼稚園可在2022/23至2024/25學年運用一筆過津貼的，舉辦校本活動幫助兒童認識和欣賞中華藝術及文化，建立對國家的歸屬感，幼稚園應持守兒童為本的原則設計學習活動，確保內容切合兒童的興趣、能力和學習需要，而且根據校情，訂定合宜的學習目標和策略設計全校性校本學習活動，活動應考慮持續性、連貫性及效能，例如配合主題或閱讀計劃提供圖書，鼓勵兒童與家長閱讀有關傳統美德、寓言、 中國名人故事，但津貼不可用於採購電子設備或相關服務，亦不可用於聘請員工，而且幼稚園不得將學習活動設計、教材設計、擬備指引、進行示範等工作「外判」予外間機構，但在教師完成設計、指引、示範等工作後，若有關資源套需要大量製作分派給學生，則可購買外間服務 。

成功申請的幼稚園可在2022/23至2024/25學年運用一筆過津貼的，舉辦校本活動幫助兒童認識和欣賞中華藝術及文化，建立對國家的歸屬感。（資料圖片/張浩維攝）

不申請津貼學校需網頁展成果

在相關學年完結前，所有參加計劃的幼稚園，都須在學校網頁展示該學年中華文化校本學習活動的設計及成果，包括活動簡介和兒童作品或活動照片、影音，以便業界分享及借鑒良好經驗，促進專業交流，並讓持份者了解兒童在校的學習概況。如幼稚園不申請該項津貼，亦須在學校網頁上展示每學年的設計及成果，以營造專業交流的氛圍，收業界共同推廣中華文化之效。

最遲今年2月通知申請結果

教育局一般會於今年2月或之前通知幼稚園申請結果，最遲3月發放津貼，幼稚園獲發津貼後須於2025年8月31日或之前運用津貼，並於2025年11月28日或之前填妥及交回使用津貼報告，如果用剩津貼，教育局會收回截至2025年8月 31日的餘款，幼稚園不可將津貼的撥款或餘款調往其他帳項。

幼稚園不可將津貼的撥款或餘款調往其他帳項。（資料圖片/張浩維攝）

搬遷津貼加碼一倍至300萬元

另外，為了鼓勵位處人口老化地區的幼稚園遷往新發展地區、租用私人校舍的幼稚園遷往租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善幼稚園環境，教育局2020/21學年曾經推行「搬遷津貼試行計劃」，每所成功申請的幼稚園可獲一筆過150萬元的津貼。為了進一步鼓勵更多幼稚園申請遷往政府擁有的幼稚園校舍，教育局將 2022/23學年的搬遷津貼增加一倍至300萬元，並將有關津貼延長至2023/24學年，所有參加計劃的幼稚園填妥申請表後，本月30日或之前交回幼稚園視學組。

其餘兩項一筆過撥款的津貼分別是「幼稚園校舍通風改善津貼」（健康校園津貼），以及「智慧幼稚園津貼」，前者協助幼稚園改善校舍的通風狀況，創設「健康校園」，每所成功申請的幼稚園可獲上限為4萬元的津貼，至於後者推動學校行政電子化。每所成功申請的幼稚園可獲上限為8萬元的津貼。