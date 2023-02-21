香港01學校講座　滙基書院副校長：內容貼地　培養廿一世紀素養

為推動國民教育，教育局推出「我的行動承諾」加強版本，為本港中、小學提供一筆過最多30萬元款項，用於舉辦國民教育、國家安全教育和媒體資訊素養相關活動。《香港01》早前為深水埗滙基書院舉辦一系列講座，副校長潘貴才表示，活動有助學生學習如何分析及應用媒體資訊，同時製造合適環境，讓同學了解香港及國家現況。



《香港01》早前為滙基書院舉辦一系列講座，副校長潘貴才表示，同學對資訊及媒體素養的相關講座及活動反應大多正面，而且投入度高。活動有助學生學習如何分析及應用媒體資訊，同時製造合適環境，讓同學了解香港及國家現況。（陳葦慈攝）

滙基書院副校長潘貴才指，過往學生也能從不同學習活動了解媒體素養及國家發展等議題，而今年配合優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，學校有更多資源，可有系統地舉行講座及體驗活動，讓同學透過不同議題深入認識香港、國家及世界發展。

潘貴才指，校方期望透過對媒體素養及資訊科技有前瞻視野的機構，為學生帶來新知識。他以《香港01》舉行的媒體和數據新聞講座為例，指學生從中了解到媒體如何利用科技分析媒體資訊後，能學習如何在日常生活中準確及有效地應用相關技術，甚至思考日後是否投身相關行業，「使科技及資訊更貼地，培養面對未來多變的廿一世紀素養！」

潘貴才表示，同學對資訊及媒體素養的相關講座及活動反應大多正面，而且投入度高。校方除了舉辦講座，將來亦會舉辦工作坊等活動，讓學生不只接收有關媒體素養及國情的資訊，而是能夠親身體驗及深入反思，更深了解香港及國家發展現況。

《香港01》早前為滙基書院舉辦一系列講座，副校長潘貴才表示，活動有助學生學習如何分析及應用媒體資訊，同時製造合適環境，讓同學了解香港及國家現況。（歐嘉樂攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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