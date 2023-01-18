理大成立中國歷史與文化研究中心　與清華大學合作　弘揚中華文化

香港理工大學昨日（17日）舉行「中國歷史與文化研究中心」成立典禮暨與清華大學思想文化研究所簽署合作備忘錄儀式。典禮邀得文化體育及旅遊局局長楊潤雄及中聯辦宣傳文體部副部長張國義擔任主禮嘉賓，聯同理大校董會主席林大輝、校長滕錦光、常務及學務副校長黃永德為中心揭幕。同時透過視像會議參與的清華大學副校長彭剛、人文學院院長劉石等，一同見證理大人文學院院長李平與清華大學歷史系主任仲偉民代表雙方簽署合作備忘錄。



理大今日舉行「中國歷史與文化研究中心」成立典禮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左三）、中聯辦宣傳文體部副部長張國義（右三），聯同理大校董會主席林大輝博士（左二）、校長滕錦光教授（右二）、常務及學務副校長黃永德教授（左一），以及人文學院院長李平教授（右一）為中心揭幕。（理大提供圖片）

理大邀得多位歷史專家及對文化發展貢獻良多的人士擔任「中國歷史與文化研究中心」的顧問委員會成員，包括立法會議員霍啟剛、香港故宮文化博物館館長吳志華、饒宗頤文化館名譽館長陳萬雄、中文大學歷史系客席教授及名譽高級研究員丁新豹、城市大學前中國文化中心主任兼榮休教授鄭培凱，以及香港大學香港人文社會研究所名譽教授冼玉儀，他們將與顧問委員會主席林大輝博士攜手，就中心的發展提供建議和指導。

「中國歷史與文化研究中心」將以中國近現代史及中國社會與文化為重點研究方向，推動中國歷史與文化教育，理大與清華大學思想文化研究所簽訂合作備忘錄，雙方將展開合作，培訓老師和編寫教材，以及進行專題研究和合辦研討會等，加強交流，共同弘揚中華文化。

理大邀得多位歷史專家及對文化發展貢獻良多的人士擔任中心顧問委員會成員，包括吳志華博士（後排左四）、陳萬雄博士（後排左二）、丁新豹教授（後排左一）、鄭培凱教授（後排右四），以及冼玉儀教授（後排左三）。他們將與顧問委員會主席林大輝博士（前排左三）攜手，為中心的發展提供建議和指導。（理大提供圖片）

楊潤雄局長致辭時表示，「理大成立『中國歷史與文化硏究中心』，支持校內和香港的中國歷史和文化教學，讓年青一代了解和銘記歷史」，祝願中國歷史與文化研究中心的成立，以及理工大學與清華大學思想文化研究所的合作，能使理工大學在人文研究範疇踏上新台階，取得更豐富的合作成果，「相信兩所院校將進一步發揮各自優勢，開啓新篇章」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，理大成立「中國歷史與文化硏究中心」，支持校內和香港的中國歷史和文化教學，讓年青一代了解和銘記歷史，祝願中心的成立，以及理工大學與清華大學思想文化研究所的合作，能使理工大學在人文研究範疇踏上新台階，取得更豐富的合作成果。（理大提供圖片）

理大校董會主席林大輝致辭時表示，「理大會肩負培育愛國愛港、具備世界視野、有抱負和正向思維新一代的責任」，相信要貢獻國家，必須愛國家，而愛國家就應該多認識國家和瞭解國家的歷史和文化，「成立『中國歷史與文化硏究中心』和跟清華大學合作，目的是弘揚中華文化和進一步強化國民教育，提升香港青少年的民族自豪感，國民身份認同感和對國家的歸屬感」。中心將會加強兩地的學術交流、進行培訓老師和編寫教材，希望中心能發展成為一所具有影響力的人文學術機構，協助特區政府弘揚中華文化，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，幫助年輕一代掃除思想障礙，融入國家發展大局。

林補充指，自本學年起，理大本科生必須修讀中國歷史和文化相關課程，學生可以有系統地學習中國歷史和中華文化，這有助提升他們對中華文化的興趣和家國情懷的意識。