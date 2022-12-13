理大研究指逾九成哺乳母親蔬果攝取量不足　或影響嬰幼兒身體發展

理大未來食品研究院早前收集約90名哺乳母親的母乳樣本及其3天飲食記錄，包括2天平日及1天假日，以檢測及分析母乳營養成份。調查結果顯示，96%哺乳母親的飲食習慣分別未能達到衛生署建議「每天2+3」的蔬果攝取量，以及《中國居民膳食營養素參考攝入量》的維他命A要求，或會影響嬰幼兒身體及免疫力發展。



研究發現，哺乳母親普遍的蔬果攝取量均少於建議水平，其飲食習慣與母乳內的營養水平，特別是類胡蘿蔔素及多酚等植物營養素含量有顯著關係，蔬果攝取量較高的哺乳母親，她們母乳中的類胡蘿蔔素水平亦相對較高。部份類胡蘿蔔素能轉化為維他命A，從而促進嬰幼兒腦部、視覺及免疫力發展，亦能保護視網膜免受強光引起的傷害。

理大未來食品研究院督導委員會成員、應用生物及化學科技學系教授黃文秀表示，這些植物營養素對嬰幼兒的身體發展和減低炎症等有著關鍵作用，缺少其中一項或多項營養素有機會削弱嬰幼兒的免疫力，並提高日後患上慢性疾病的風險。

理大應用生物及化學科技學系助理教授羅家禧也建議哺乳母親，應透過提升蔬果攝取量増加母乳中類胡蘿蔔素及多酚的含量，例如按照衛生署提出的「每天2+3」的蔬果攝取量，攝取2份水果及3份蔬菜，以及多食用深綠色蔬菜和水果，即菜心、菠菜、芥蘭、香蕉以及蘋果等。

其研究團隊現時已開展了新的研究項目，招募約100對哺乳母親及其嬰幼兒進行為期1年的研究，進一步了解哺乳母親的飲食習慣對其母乳營養素、嬰幼兒腸道菌群的組成及其成長的影響。