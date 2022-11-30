田家炳基金會辦40周年教育論壇　邀九間大學校長副校討論道德教育

田家炳基金會趁成立40周年將於12月13日將舉行教育論壇，邀請香港九間大學校長或副校長，討論社會事件後學生德育培訓、科技及人文關懷結合等議題，出席校長包括中大校長段崇智、理大校長滕錦光及嶺大校長鄭國漢等，並由研資會主席黃玉山主持。論壇當日另一節目更邀來科大榮休校長、美國休士頓大學天普科學講座教授朱經武，以及港大饒宗頤學術館館長及前副校長李焯芬討論科學及人文題材。



田家炳基金會教育論壇於12月13日在會展舉行，設兩個主題演講，分別是由朱經武主持的「科學．技術．社會」演講，以及李焯芬主持的「從經學、到科學、到當代教育」演講。

兩主題演講過後為香港九大校長專題討論，就社會事件後浮現的學生德育培訓工作問題進行討論，包括學生品格修養、待人接物、歷史文化、尊重他人等方面缺失，了解大學校長對有關問題的原因及改善方法的見解，例如學校應如何提供德育工作、帶動科技發展與人文關懷素養結合等。

出席校長包括中大校長段崇智、理大校長滕錦光、嶺大校長鄭國漢、教大學長張仁良、都大校長林群聲、城大副校長李國安、浸大副校長周偉立、港大副校長宮鵬及科大副校長郭毅可。

基金會副主席、仁愛堂田家炳中學首任校長戴希立表示，今次主題結合創科與文化，貼近香港發展規劃。該會稱，教育論壇會邀請大學教授、教職員、中小學校長等文化教育界人士出席，預料有250人參加。