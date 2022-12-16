理大首推學界金融科技項目　培育中小學生成金融科技專才

理大商學院金融科技中心早前推行首個學界金融科技項目「FinTech in School」，並於昨日（15日）舉辦啟動禮及學生大使嘉許儀式，以表揚參與首屆項目的中小學生，鼓勵他們學習金融科技的知識和技能，培育新一代金融科技專才。



香港教育裝備行業協會會長及理大金融科技中心客席顧問尹繼賢（右一）及有份參與此項目的香港培道中學中四代表學生（右三至六）。

首屆「FinTech in School」由分別來自5間中小學的學生參與，項目透過一系列與元宇宙空間設計、區塊鏈與去中心化金融及大數據與金融科技相關的課程、活動、考察及比賽提高學生對金融科技的認識，期望他們將來能夠將學到的知識和技能應用在各個領域。

香港教育裝備行業協會會長及理大商學院金融科技中心客席顧問尹繼賢表示，市面上的金融理財課程及活動大多是一次性，故希望能成立更有架構的項目，以推動金融科技發展及増加學生的自主推動性。

他又指出，由於現時許多學校都有設立STEM教育課程，很多學生認為STEM只是與科學及工程範疇有關，所以此項目能夠令他們了解到，科技可以應用於各行各業。另一方面，也可以讓學生提早接觸金融科技相關資訊，未來就業時便能更快適應創新的金融科技環境。

有參與此項目的香港培道中學中四代表學生提到，其中一項與元宇宙空間有關的活動將科技元素融入中史科當中，通過戴上VR虛擬實境眼鏡觀賞歷史情境，不但感受到科技的創新，而且有助理解中史科學到的知識。