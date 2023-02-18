教育局製跨越人生障礙短片　殘奧金牌得主余翠怡推廣正向家長教育

每個人在成長路上都會遇到不同挑戰和困難，過程中難免會感到困惑和氣餒，當子女面對挑戰時，父母應支持子女以正向態度勇敢面對困境及重拾生活的節奏，教育局最近邀請輪椅劍擊運動員余翠怡接受訪問，製作以「跨越人生障礙賽」為題的短片，余翠怡在短片中親述母親支持她成為殘疾運動員，建議父母子女多溝通，甚至給予擁抱，「可能第一個感覺是尷尬或奇怪，但相信一個簡單擁抱會令到父母或子女更感受到大家的愛」。



輪椅劍擊運動員余翠怡表示，父母一直給予自己很多空間去嘗試。（「正向同行伴成長：余翠怡篇 [跨越人生障礙賽]」短片截圖）

曾為香港奪得7金3銀1銅殘奧獎牌的輪椅劍擊運動員余翠怡表示，父母一直給予自己很多空間去嘗試，「感受到父母在自己默默的支持」，她憶述起初比賽時尚未有任何成績，器材支援比較缺乏，但母親為了幫助女兒追逐劍擊夢，花費6,000至7,000元，為女兒添購劍擊器材，笑言是「媽媽一生中做得最好的投資」，感謝母親支持購買劍擊器材，成就自己輪椅劍擊之路。

余翠怡更指，雖然母親擔心她難以兼顧學業，而且訓練辛苦，但母親知道她奪獎時，不但錄下相關電視報導片段，而且剪輯報紙，再用一個文件夾好好收藏。

余翠怡更指，雖然母親擔心她難以兼顧學業，而且訓練辛苦，但母親知道她奪獎時，不但錄下相關電視報導片段，而且剪輯報紙，再用一個文件夾好好收藏。（「正向同行伴成長：余翠怡篇 [跨越人生障礙賽]」短片截圖）

科技日新月異，余翠怡並不在父母身邊時，都會和對方進行視像對話，比賽後更會立即和獎牌合照，然後傳送到家庭群組，讓父母細賞，她建議時下父母和年輕人大膽聊天，甚至可以給予對方擁抱，「可能第一個感覺是尷尬或奇怪，但相信一個簡單擁抱會令到父母或子女更感受到大家的愛」。

余翠怡更在短片中分享如何訂立和調整短期及長期目標以實現夢想，同時分享她面對挫折和壓力時的應對方法，影片已上載至教育局「家長智Net」網頁，歡迎公眾瀏覽。

教育局致力推行「正向家長運動」，旨在向家長及公眾宣揚正確教養子女的方法和態度，提升家長正面和樂觀的心態，幫助子女有效學習及快樂成長，家長可瀏覽教育局「家長智Net」網頁，以獲取更多有關「正向家長運動」的資訊。