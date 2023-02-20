特殊教育需求增　港大幼教學生外地義教累積經驗　冀服務SEN幼兒

現時幼兒特殊教育需求日漸增加，香港大學幼兒教育及特殊教育學生早前曾到外地義教，透過觀察幼兒行為發現到他們有特殊教育需要，立即通知校方和家長跟進，感受到特殊幼兒教育「及早發現，及早介入」的重要性，希望將來能服務有特殊教育需要及基層小朋友。



港大設幼兒教育及特殊教育學士課程，圖為課程總監李佩鈴博士（中）及兩名學生。（郭曉晴攝）

四年級學生廖詠恩去年暑假曾到羅馬尼亞義教6星期，為混齡兒童設計英語學習活動，例如手工藝、音樂、科學實驗等。當中，她提到最深刻的經歷是發現到一位幼兒出現自閉症徵狀，當時察覺該名幼兒對聲音特別敏感，聽到大聲的聲音後會用手掩耳，故報告給當地老師，聯絡父母跟進，親身感受到特殊幼兒教育「及早發現，及早介入」的重要性。

此外，她三年級時亦曾設計及製作教具「魚樂無窮」，讓小孩從遊戲中有趣地學習，教具亦適合特殊教育需要幼兒，並獲教師及業界認可，在去年10月正式出版。

四年級學生廖詠恩（左一）設計教具「魚樂無窮」，並於去年10月出版。（郭曉晴攝）

另一位四年級學生陳永鑾則對音樂治療有興趣，去年曾與同學創作兒童舞台劇，並自行為配樂作曲、填詞、編曲。她認識到音樂治療可如何幫助特殊教育需要幼兒的發展，希望未來運用自己在音樂和特殊教育的知識幫助更多有需要的幼兒。

陳永鑾與同學創作舞台劇，講述兒童性別及自我身份認同，並創作配樂「Who Am I」。（郭曉晴攝）

香港大學於2019年開辦教育學士（幼兒教育及特殊教育）五年全日制學位課程，課程約有一半與特殊幼兒有關，並為全港唯一獲得教資會資助、以幼兒教育及特殊教育為主的學士學位課程。課程總監李佩鈴博士表示，現時香港對特殊教育的需求殷切，主流學校教師也需具備相關技巧。

她又提到，超過四分三現屆學生已從實習及兼職機會中涉獵教育工作，學生路向亦不限於幼稚園教師，還有教具創作、研究助理、畫故事插圖等，相信課程能為社會培養所需專才。