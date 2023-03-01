初創公司製本地3D虛擬音樂人及虛擬人廣告　緊貼元宇宙及虛擬文化

近年愈來愈多青年人憑着創新意念和關注社區的熱誠，協助解決社會難題。香港青年協會「Inno Impact獻計有方2022」於昨日（28日）舉行頒獎禮及展覽，以表揚5支得獎隊伍的業務方案，其中一支隊伍首次製作本地3D虛擬音樂人及虛擬人廣告等，希望更貼近年輕人對虛擬熱潮的追捧。



香港青年協會總幹事何永昌在典禮上致辭時表示，「Inno Impact獻計有方」透過鼓勵青年人了解社會需要，讓他們出謀獻策，以至實踐創新意念，從中反映青年人對社會抱有同理心、熱誠及承擔。創新科技及工業局局長孫東則提到，期望青協未來能繼續舉辦更多創科活動，激發青年人的創新意念之餘，提升整體社會的創客氛圍。

計劃得獎隊伍之一SoundSPAX，是首間主力打造本地3D虛擬音樂人的初創公司，為中小企客戶製作3D虛擬人廣告，以及為旗下音樂人和客戶製作不同的虛擬表演或成品，希望為本地引進新潮流，配合年輕人對虛擬熱潮的追捧。

計劃得獎隊伍之一SoundSPAX，是首間初創公司主力打造本地3D虛擬音樂人廠牌，為中小企客戶製作3D虛擬人廣告，以及為旗下音樂人和客戶製作不同的虛擬表演或成品，希望更貼近年輕人對虛擬熱潮的追捧，圖中為公司創辦人潘彥均。（翁曼琛攝）

SoundSPAX創辦人潘彥均表示，雖然現時有外地公司正推出「虛擬網紅」（Virtual Influencers），但本地仍未有該類型的創作，再加上當初嘗試製作3D虛擬韓國翻唱歌曲時，吸引到很多朋友和企業的關注，因而受到啟發成立公司。她續稱，時下年輕人均熱衷於虛擬世界，故公司所針對的大多為年輕客戶，另外元宇宙亦逐漸普及，公司所實踐的更有助推廣虛擬文化。

其餘4支得獎隊伍的業務包括 UNI Green 舊衣重製、 Define CLEAN 天然家居清潔品、 Fleming MedLab 中風康復醫療機器人，以及 Parasolar 再生能源系統。