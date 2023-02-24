青協辦校園正向教育研討會　中大趙志裕：用成長標板推廣正向教育

在新冠疫情下，學生的心理質素和學習動機均受影響，提升正向思維和抗逆力有助他們面對挑戰。香港青年協會於本月17日舉行「校易網」啟動禮，以及「全人為本——校園正向教育新趨勢」研討會，請來教育界人士分享在學校推廣正向教育的方式及重要性，出席人士包括近90名中小學校長、教師及社工。



研討會首個分享環節由教育界立法會議員朱國強主持，並邀請到中文大學社會科學院院長趙志裕就「如何運用科技於校園推廣正向教育」作專題演講，以及公布「校園正向教育」嘉許計劃的10間得獎學校，其中風釆中學（教育評議會主辦）助理校長陳文頌及保良局李城璧中學輔導主任林婉婷分享其「實踐正向教育成功經驗」，從不同角度促進學生的心理健康和成長思維。



香港青年協會於本月17日舉行「全人為本——校園正向教育新趨勢」研討會，圖左至右二為浸信會沙田圍呂明才小學張愷迪老師、風采中學陳文頌助理校長、海怡寶血小學馮淑敏副校長及保良局李城壁中學林婉婷輔導主任。（香港青年協會提供）

朱國強議員在致辭中表示，教育界在過去10年都一直推廣正向教育，而學校或家庭可以「PERMA」幸福五元素，包括正面情緒、全情投入、人際關係、意義及成就感，作為能否成功實踐正向教育的指標。他續稱，曾於13年前擔任打鼓嶺學校的校長，當時學生不但成績惡劣，而且品流複雜，但推行正向教育課程後能有效改善校風，甚至獲得「卓越關懷校園獎」及「和諧校園獎」。

趙志裕院長表示，通過讓學校運用他們所開發的成長標板（Growth Dashboard），收集學生在該平台上提供的數據，以分析學生由剛入學到畢業間各方面的成長，以至評估學校在推行正向教育上的不足之處。他又指出，其中一間沙田區小學曾使用該平台檢視學生的成長心態，學生每年均要回答9次他們所設下的心理問題，若學校得悉學生的心理健康不佳時便會調整其教學及溝通模式，藉以將正向心理與成長思維融入當中。

陳文頌助理校長在分享中提到，學校透過舉辦「24性格強項嘉年華」的攤位遊戲，讓學生在遊戲中發掘個人長處，由以往只留意到自己的缺點到懂得欣賞自己的優點，以及邀請中五學生參與「走出社區服務體驗」，製作蠟燭和流沙瓶送給殘疾人士和精神康復者等。林婉婷輔導主任則指出，學校中一級全年逢周三皆有1小時「幸福360正向教育課程」，主題包括成長型思維、藝術創作及音樂減壓等，學生能從中建立正向思維之餘，又能認識紓解身心狀態的方法。