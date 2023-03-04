ChatGPT｜教育研討會探討AI影響　教大張仁良：考慮AI科目轉必修

所羅門教育及教育2.1大教育平台於今日（4日）舉行「生成 AI 對教育的影響」研討會，請來多名相關範疇的專家與教育界人士作分享，並由教育局副局長施俊輝致閉幕詞。



教大校長張仁良在研討會環節期間表示，自己認為AI技術難以禁止，反而應該嘗試擁抱新技術。他又提到，教大現時已經設有與AI相關的選修科，希望可以將該些科目改為必修，令師範畢業生有相關知識。施俊輝致詞時提到，同意其他講者的想法，認為使用人工智能之餘，都要重視學生全人發展、價值觀建立及慎思明辨的思維。



所羅門教育及教育2.1大教育平台於今日（4日）舉行「生成 AI 對教育的影響」研討會，圖左二起為教大校長張仁良、電腦教育學會副主席金偉明校長、香港16官立中學聯合人工智能教育學習圈召集人李浩然老師及香港大學客座助理教授温豪夫博⼠。中文大學（深圳）數據科學學院副教授孫若愚博士透過視像模式參加研討會。（盧勁揚攝）

參與研討會環節的嘉賓還包括電腦教育學會副主席金偉明校長、香港16官立中學聯合人工智能教育學習圈召集人李浩然老師、中文大學（深圳）數據科學學院副教授孫若愚博士及香港大學客座助理教授温豪夫博⼠。

張仁良在研討會上指出，AI技術難以禁止，因為科技會不斷進步並推出新版本，「你禁得幾多？」，認為老師們應該擁抱新的技術，促進學生們的學習體驗之餘，亦可以幫助教學。他又解釋，希望將教大的AI相關課程轉為必修，目標並非要所有教師都能夠教授AI，而是期望他們都知道什麼是AI。另外，他亦提到AI缺乏人的因素，老師的存在價值將是其人情味。

金偉明校長說，現時AI已經可以為學生解決不少學習上的疑難，提供詳細解釋，更能夠幫助老師備課，將多出的時間用於對人的工作，例如培養學生的價值觀和軟技能。他又舉例，AI的出現容許老師在工作上有更多空間帶領同學進行小組討論，訓練學生的溝通能力及批判性思考，當中批判性思考更可以幫助學生分析AI提供的資訊正確與否。李浩然老師指，現時教育界的討論問題是應該禁止學生使用AI，還是指導學生使用AI，而他個人就認為中學在某程度上可以接受學生使用AI，重點是如何指導學生善用AI。

教育局副局長施俊輝致閉幕詞。（盧勁揚攝）

教育局副局長施俊輝在致詞時表示，隨着科技不斷發展，未來將有更多的高端科技出現，認為教育界要留意科技最新趨勢，探索如何應用教育之上，以提升教學效能。他又指教育局積極推動電子學習及STEAM教育並為教師提供培訓課程，以培育新一代的創科能力。在最新的財政預算案中，政府亦有延續為所有公帑資助中學提供舉辦資訊科技相關活動的資助，加強青少年對資訊科技興趣，狀大未來創科人才供應。