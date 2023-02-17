ChatGPT｜港大禁評估、論文用AI工具　學生違規當抄襲處理

人工智體（AI）聊天機械人「ChatGPT」近日風靡全球，有大學生甚至借助ChatGPT撰寫論文。香港大學副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）今日（17日）去信教職員和學生，指校內禁止在課堂、功課和其他評估中使用「ChatGPT」或其他AI相關工具，若學生需要使用有關程式，須事先獲得課程講師的書面許可，否則會當作抄襲個案處理，是本港首間大學禁止使用AI軟件。



香港大學。（資料圖片）

副校長：教師如有懷疑可增設口試或課堂考試

副校長何立仁的電郵提到，若有學生違規使用ChatGPT等相關程式，如同取用他人的作品，當中涉及「欺騙」（deceive）成份；而在無授權下使用ChatGPT或其他AI工具的答案，亦符合有關定義，故日後會將有關個案當潛在「抄襲」（plagiarism）個案處理。

他續指，若教師懷疑學生使用ChatGPT等AI工具，可要求學生討論有關論文或作品，設額外的補充口試、新增課堂考試等採施。

▼ChatGPT並非萬能▼



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何立仁強調，校方肯定應用人工智能的重要影響，正計劃舉行校園辯論，邀請教師和師生就此對談，但要將AI工具納入長遠政策，仍要一段長時間，強調現時正是學期的中段，每周都有課程和評估，難以突然使用新的政策，校方才決定採用短期措施應對。

香港大學校長張翔形容人工智能聊天機器人程式ChatGPT將對社會帶來「革命性」（revolutionary）影響，也為大學帶來挑戰。（資料圖片／倪清江攝）

張翔上周已指ChatGPT將對學校帶來挑戰

香港大學校長張翔上周五（10日）形容ChatGPT將對社會帶來「革命性」（revolutionary）影響，如可如記者撰寫新聞；校方將推動人工智慧及數據科學領域發展，也會迎來AI挑戰，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期終論文。」

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