ChatGPT｜科大承認改變研究及教學的潛力　將由老師決定能否使用

ChatGPT熱潮直捲全球，雖然目前香港仍未可正式使用，但不少人已透過各種方式預先「試用」。ChatGPT在應用上爭議不斷，科技大學首席副校長郭毅可及協理副校長（教學）馮志雄向全校師生發電郵商議後，決定科大將採取短期措施，讓教職員可靈活地就其課程內容制定使用人工智能的方針，容許、限制或禁止學生使用人工智能。



校方指對人工智能工具能長期加強學校的教學和學習持積極態度，即使有部分人或會對科技的急速進步感到挑戰，但認為科技大學在長遠而言都應該要接受「生成式人工智能」，並承認它在改變研究及教育方面的潛力。



科大。（資料圖片）

郭毅可及馮志雄在電郵中表示，與院長、跨學科課程事務處主任、學術部門負責人等進行會議後，提到會議中所有參加者均對人工智能工具能長期加強學校的教學和學習持積極態度，即使有部分人或會對科技的急速進步感到挑戰，但會議上各人均認為科技大學在長遠而言都應該要接受「生成式人工智能」，並承認它在改變研究及教育方面的潛力。

長遠應接受「生成式人工智能」

為此科大將採取短期措施，讓教職員可靈活地就其課程內容制定使用人工智能的方針，教職員應考慮他們的課程和評估任務的性質，並在 2022至23年春季提供的課程中選擇以下四種選擇之一：

1：禁止在作業中使用任何「生成式人工智能」



2：限制在作業中使用人工智能的工具類型



3：限制在作業中使用人工智能的方式



4: 對使用生成式 AI 進行作業沒有限制



圖為ChatGPT生成的對「人工智能能給人類帶來什麼？」問題的答案。(Getty Images)

電郵中又建議教職員在課程大綱和作業的文件中更新及表明人工智能工具的使用條件，而在制訂人工智能的使用守則時透明度亦是至關重要，並提醒學生注意校內的學術誠信規定。

而便於長期規劃，校方要求教師從上述四個選項中說明他們選擇的理由，並通過部門向學校、跨學科課程事務處報告，校方亦將在兩週內從各個學校及跨學科課程事務處收集有關教師選擇的信息。

成立工作組制訂技術戰略

另外，校方亦將成立一個由教師和學生組成的工作組，以制定發展教育機制以利用「生成人工智能」技術的戰略，同時亦鼓勵教師申請從教學發展基金中設立的「生成人工智能」教學專項基金，探索在課程中使用「生成人工智能」技術並建立最佳實踐的新方法和方法。