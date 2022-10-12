23歲棚工墮樓亡事故改編話劇　揭3萬元違規職安罰款個案心碎真相

「一條人命罰款3萬蚊，聽到呢個裁決，我好想去櫃員機㩒3萬蚊掟畀棚公司老闆，叫佢還返細佬條命畀我！」立法會今月審議修訂職安健法例，政府提出將最高罰款由現時50萬元增至1,000萬元，正當立法會勞資代表多次就金額駁火之際，戰線再伸延至學校教育。工權會將曾跟進23歲搭棚工墮樓亡的真人事件改編成話劇，以死者胞兄視角作主線，在多間學校巡迴演出，同學化身陪審員審視這宗被判罰3萬元的違例個案背後真相。工權會指政府修例過程「節節退讓」，但提出至少是「有好過冇」，會方未來重點從小培育安全意識，冀進一步推廣至職業訓練學校或初中生觀賞與反思。



23歲棚工墮下死亡案 揭發多項工序違規或現場設計缺陷

2012年8月28日，一名23歲棚工麥勝球在西九龍豪宅擎天半島第三座高層單位，搭建俗稱「飛棚」的外牆小型棚架，以便一間水電公司進行冷氣維修工程時，突失足從高處墮下，當場死亡，當時傳媒焦點集中於「搭棚工墮樓撞石壆分屍」、「死者家屬尋僱主業主不果」等議題，事件一過，更多細節逐漸模糊，並且淡出於公眾視野，背後真相與責任鮮有人知曉。曾經跟進個案的工權會，將真人真事改編成話劇《顧己及人》，由香港話劇團人員擔綱演出，上一個學年起在9間學校巡迴演出予高中學生觀賞，今個學年目標定於20間學校，其中一場日前在土瓜灣天光道鄧鏡波學校上演，公映予250多名高中學生觀看，並邀請發展局首席助理秘書長林達明、信興集團主席兼職安局副主席蒙德揚、職安局總幹事游雯到場觀賞演出。

全劇以死者胞兄視角為主線，真人真事多年來為已故胞弟追查事件真相，劇中的他先後尋覓水電公司老闆、業主、物管公司、棚公司老闆等事故責任人，繼而揭發多個程序犯錯，包括聘請死者的棚公司老闆明知身為學徒的死者沒有領取合格「大工」或「中工」技工資格便派他上陣；水電工程公司因大廈設計問題無法在外牆安裝3粒爆炸螺絲造成狗臂架鬆脫；物管公司及業主聘請專業人士搭棚時，沒有審視公司勞工保險已逾期，以及進行搭棚工程時有否繫緊救生安全繩等工序。

而劇中模擬死因庭抽絲剝繭追溯事故責任，返回建築大廈初期，承建商及發展商在設計過程只求符合建築安全條例，沒有真正考慮日後在外牆維修及加裝冷氣的困難性，結果眾人合力直接或間接將死者推上一條不歸路，其間話劇推進至半途，由學生充當陪審員，反思死者的真正死因，以及責任誰屬等問題。

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聘死者僱主勞保過期、派不合格技工上場 事後僅判罰3萬元

劇中棚公司老闆經法庭審訊後，以違反多項職安條例僅被判罰3萬元，死因庭亦判處死者麥勝球死於意外，其胞兄只能怒吼「棚公司老闆因違反安全條例被罰款3萬蚊，聽到呢個裁決，我好想去櫃員機㩒3萬蚊掟畀棚公司老闆，叫佢還返細佬條命畀我！」、「死因庭一致裁決判死於意外，呢幾隻字對死者家屬嚟講，真係難聽過粗口！」 全劇亦與真人真事情況一樣，選擇為現行職安條例保障不足的殘酷現實留白，未有虛擬添加一個圓滿公正的結局作結。

職安局總幹事游雯觀看後發言，以前曾聽聞業內人士以爬山繩代替救生繩出外牆搭棚，不禁反思「係咪職安局同勞工處講得唔夠多？ 」又指每逢發生工傷事故，不單是一個人或一家人的傷心，而是引發更多家庭的傷心難過，她以早前秀茂坪地盤天秤塌下釀成3死6傷事故為例，其中一名死者家屬來自單親家庭，「媽媽諗住湊大個仔出身，望住前途一遍光明，個仔又唔係擒高做嘢，只係貨櫃開緊會，突然（天秤）塌下就死咗，媽媽咬緊牙關，成世人希望突然間無晒，每次諗起都好難受。」她強調地盤發生的傷亡個案不是意外而是事故，需要有人承擔責任，但只要每人盡好責任，便能減少工傷事故發生機率。

媽媽諗住湊大個仔出身，望住前途一遍光明，個仔又唔係擒高做嘢，只係貨櫃開緊會，突然（天秤）塌下就死咗，媽媽咬緊牙關，成世人希望突然間無晒，每次諗起都好難受。 職安局總幹事游雯談秀茂坪地盤天秤塌下3死事故

工權會：罰款無法反映意外嚴重性與阻嚇性

工權會總幹事蕭倩文表示，話劇提供重要契機，讓公眾仔細審視關注職業安全「究竟我哋個社會發生緊乜嘢問題，一宗嚴重工業意外，有人死咗，原來涉事單位冇做好安全只係罰款幾萬蚊，呢個係咁多年來一直做法，完全反映唔到意外嚴重性同阻嚇性。」等待多年，政府提出修訂職安條例，最高罰款由現時50萬元增至1,000萬元，雖然與當初與營業額掛勾或最高罰款5,000萬元的提議中向商家「節節退讓」，但減至最高罰款1,000萬元，無論對要求追討責任的死者家屬或工權會而言，「始終覺得有好過冇。」期望盡快修例通過。

鄧鏡波學校中五男同學Justin表示，最難忘是話劇一開始一幕又一幕的工傷新聞剪報，「（演員）話一開場話數意外，數到聽朝都未數完， 聽到呢句頗心寒。」近年工傷頻生，包括MIRROR演唱會中舞蹈員Mo受傷事故，透過話劇將有關議題帶入生活，讓更多人知道安全防護是一件重要事情。