工權會展覽｜遺屬「真人圖書館」分享經歷：鼓勵過來人條路點行

港島半山上月發生吊船墮下釀成兩死的工業意外，令公眾再度關注工人職業安全，多年來為工友爭取保障的工權會，明日（2日）起舉行40周年展覽會，除了展示一個80年代起至今的超巨型「工殤地圖」，反映本港工人以犧牲性命換取得來的基建發展血淚史，還邀請意外倖存工人及死者家屬分享心路歷程，總幹事蕭倩文希望事件一再提醒公眾關注工人工作背後面對的危險。「我哋嘅衣食住行都由呢班工人建設，佢哋不幸犧牲性命嘅時候 ，希望有一個肯定、尊重同警惕。」



超巨型工殤地圖記錄過去40年事故現場

工業傷亡權益會四十周年展覽將於7月2日起一連兩日在九龍灣零碳天地公開展出，屆時將會有一系列展品，包括工殤祝願留言區及紀念碑工作坊，讓公眾留言或手製迷你紀念碑，讓巿民用手寫或心意方式，為工傷事件中喪命的工人表達敬意。

展區中央會有一個超巨型「工殤地圖」，主要利用Google「我的地圖」功能，記錄由80年代開始至今的致命工業意外，民眾在網上地圖打開任何一個「圖釘」連結，便會看到當年意外發現的詳細內容，現場則以巨型展示板及顏色線來表達事故地點，讓公眾知道意外頻發的現場情況，總幹事蕭倩文稱，展示目的是希望讓公眾了解「工人犠牲其實喺我哋身邊，即係我哋嘅衣食住行都係由呢班工人建設，佢哋不幸犧牲性命嘅時候 ，希望有一個肯定、尊重同警惕。」

展覽另一個重點是邀請工傷工友、遺屬及幹事出席「真人圖書館」活動，在現場分享感受，與現場觀眾問答互動。其中參與工權會「媽媽組」的梅姐，便是其中一位經歷家人不幸身故的過來人。她憶述2000年帶同一子一女，陪同派駐深圳製衣廠工作的丈夫在內地居住，惟丈夫不幸在一次晚上加班途中，被巨型衣物壓傷造成肝破裂重創，當時單是內地做手術便要花費10萬元，結果她與工友商議後，事件拖延逾月才經文錦渡關口，經兩地救護車運送丈夫至沙田威爾斯醫院留醫，惟十多日後他便因急性肝衰竭離世。

遺屬：加入「媽媽組」令我感覺有同路人

梅姐形容當年對追討工傷意外賠償的意識不高，加上丈夫表明不欲追究，在事後匆匆領取工廠提供的數萬元撫恤金及意外身亡保險便解決事件。對於當時只是一名家庭主婦的她仿如晴天霹靂，「六神無主，人生灰到無嘢想做，甚至發夢見到丈夫話想我落去陪佢，我醒咗後竟然走去問保險經紀有冇一隻保險承保後，自殺即刻有得賠，但後來認真去諗，如果我唔喺度，仔囡只係4歲同3歲，邊個照顧佢哋，所以同自己講要打消念頭。」

事發後大約3個多月，她透過工友認識工權會，開始參與不同活動，令她慢慢卸下心防打開心扉。「𠵱度有個『媽媽組』，都係遺屬一齊喺度分享經歷，試過佢一路講一路喊，我一路講又一路喊，感覺到有同路人。」她由事發當初，工權會幹事協助她申請綜援及公屋上樓， 至子女就讀中學時，她開始自食其力打工當保安、食物商派飯工、搬屋工人及清潔工，母代父職養活一家人，其間她亦有參與工權會活動，如節日幫手包粽子油角、參與工殤遊行，職安活動義工，甚至自掏腰包為死難者捐款，讓她一點一點積累出歸屬感，視工權會為「娘家」：「其實喺𠵱度唔係一定要追討咩賠償，而係透過講出經歷，慢慢放低過去，鼓勵其他人未來條路點都要行，所以要讀課程不斷增值，等自己可以走返出嚟。」