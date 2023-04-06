手機App助隱形家長栽培子女　促進家校交流、提供最新育兒方法

近年「隱形家長」現象愈來愈普遍，部分家長因生活壓力和工作繁忙而無暇照顧子女，與學校關係疏離。英福行科技有限公司主席曾祥早前創辦全港首個家長教育數碼系統平台「ALO 父母心」，以教育局的「家長教育課程架構」為藍本，製作正向育兒資訊，為學校和家長提供全新的互動渠道。



「ALO 父母心」以動畫、影片及圖文傳遞各種育兒資訊，包括「每週家長教育課程專題」、「人物專訪」、「每日運動」及「我要玩呢樣」等，幫助家長認識最佳的育兒模式，了解由社會各界所分享的育兒心得，以至鼓勵他們與子女做運動，保持身心健康之餘，又能促進親子關係。學校同時會在平台上發放相關資訊，讓家長獲取校方提出的育兒策略，雙方也可隨時隨地進行交流。

英福行科技有限公司主席曾祥表示，不少新一代家長需照顧父母和子女，即使為他們造成很大負擔，仍盼望可悉心栽培子女，明白他們真正的需要，加上網絡資訊氾濫，令家長難以篩選正確的育兒資訊，而該應用程式就能給予較專業的建議，至今已約30間幼稚園及小學參與先導計劃，程式亦將於本月14日正式啟動。

嘉諾撒聖家學校校長何佩芳提到，雖然學校會定期舉辦親子講座，但很多家長因忙碌而無法出席，學校便能上載講座內容到平台上給他們重溫。她續稱，父母的教養方式應與時並進，使用傳統育兒方法或會弄巧反拙，該程式通過提供最新的育兒資訊，讓家長更理解子女的想法，有效拉近雙方的關係。