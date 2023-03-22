港大生創中學生情緒支援平台　結合工作坊及應用程式預防心理疾病

近年本港社會氣氛緊張，中學生精神健康問題備受關注。有港大學生研製結合工作坊及應用程式的教育平台——「Psycho Support 心旅學家」，以多元化遊戲改善中學生的心理健康，於第十三屆「挑戰杯」中國大學生創業計劃競賽奪得銀獎。



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由香港新一代文化協會主辦的第十三屆「挑戰杯」中國大學生創業計劃競賽早前在北京理工大學舉行，當中香港代表隊奪得3項金獎、5項銀獎，城市大學更首次獲頒「優勝杯」。比賽於今日（22日）舉辦頒獎典禮，表揚得獎隊伍的創業計劃。

其中名為「Psycho Support 心旅學家」的銀獎項目，是結合工作坊及應用程式的一站式教育平台，通過呼吸練習、靜觀及冥想等遊戲，中學生可以學習自我意識、調節及情緒管理的方法，預防心理疾病，配合「預防勝於治療」的理念。

「Psycho Support 心旅學家」的獲獎港大學生黃穎欣（左）及朱宏懿（右）。（翁曼琛攝）

參與該項目的港大學生朱宏懿表示，雖然工作坊只提供短期的情緒輔導，但應用程式能以問卷記錄及長期偵測用戶的精神變化，情緒管理方法亦參考臨床精神科建議。另一名參賽者黃穎欣補充，研製項目時學到從中學生的角度思考，與人合作和溝通能力也得以提升。

其餘的金獎項目分別是城市大學的「Immune Factory 智慧癌症免疫診療平台」、「無電製冷技術」、中文大學的「用於腦內出血排空的手術機器人及其導航系統」；銀獎項目分別是中文大學的「腸道錨定和藥物釋放獨立磁控制膠囊機器人」、城市大學的「用於快速富集分離液體中微顆粒的便攜式系統」、「用於建築節能於熱管理的熱致變色智能窗」、浸會大學的「電池驅動快速製氫、製氧系統」。