高小生參與理財教育社創挑戰賽　為街市老商戶設計販賣食材程式

非牟利機構青年成就香港部(JA HK)於今年5月舉辦「JA 小財智.大夢想」理財教育課程以及舉辦社創挑戰賽,讓學生分享在活動中構思的社會創新方案。比賽共有14隊本地學生及23隊新加坡學生參與,並由本地學生奪得冠、亞軍。



活動以理財、關懷社會及生活技能為主題,由義工指導課堂及網上平台學習活動等,向學生分享財務管理的技巧和態度,啟發他們回饋社會的精神。活動也包含了構思社會創新方案的環節,讓學生提出能為社會帶來改變的建議。

當中的社創挑戰賽亦由本地學生奪得冠、亞軍。冠軍得主神召會德萃書院(小學部)小六生何博修,有感父親疫情期間到內地工作,經常要接受隔離而感到孤單,因而設計名為「Long D-cation」的親子溝通應用程式。該程式具備視像及親子睡前講故事等功能,讓經常與子女分離的父母維繫親子關係。

獲得亞軍的是就讀德萃小學的小六生倪子傑,有一次他於大埔街市買餸時遇到一位忘記售價的老店主,加上現時許多市民都網上購物,因而設計「Tai Po Market App」的應用程式,給予全港街市老店主網上販賣食材。

其中2隊的入圍決賽隊伍分別設計了「LED Screen for Games」及「Service To Help People Find Jobs」的應用程式。(翁曼琛攝)