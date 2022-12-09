高小生參與理財教育社創挑戰賽　為街市老商戶設計販賣食材程式

非牟利機構青年成就香港部（JA HK）於今年5月舉辦「JA 小財智．大夢想」理財教育課程以及舉辦社創挑戰賽，讓學生分享在活動中構思的社會創新方案。比賽共有14隊本地學生及23隊新加坡學生參與，並由本地學生奪得冠、亞軍。



活動以理財、關懷社會及生活技能為主題，由義工指導課堂及網上平台學習活動等，向學生分享財務管理的技巧和態度，啟發他們回饋社會的精神。活動也包含了構思社會創新方案的環節，讓學生提出能為社會帶來改變的建議。

神召會德萃書院（小學部）的小六學生何博修（左）及德萃小學的小六學生倪子傑（右）分別於社創挑戰賽奪得冠、亞軍。（翁曼琛攝）

當中的社創挑戰賽亦由本地學生奪得冠、亞軍。冠軍得主神召會德萃書院（小學部）小六生何博修，有感父親疫情期間到內地工作，經常要接受隔離而感到孤單，因而設計名為「Long D-cation」的親子溝通應用程式。該程式具備視像及親子睡前講故事等功能，讓經常與子女分離的父母維繫親子關係。

獲得亞軍的是就讀德萃小學的小六生倪子傑，有一次他於大埔街市買餸時遇到一位忘記售價的老店主，加上現時許多市民都網上購物，因而設計「Tai Po Market App」的應用程式，給予全港街市老店主網上販賣食材。

其中2隊的入圍決賽隊伍分別設計了「LED Screen for Games」及「Service To Help People Find Jobs」的應用程式。(翁曼琛攝）

其餘3隊入圍本港隊伍作品包括：透過互動遊戲鼓勵市民多進食蔬菜、配對僱主和求職者，以及按地區招聘和提供培訓課程的程式。JA HK行政總裁蔡卓慧表示，活動讓學生觀察社會上不同群體的需要，培養他們的同理心，為有需要人士設計創新的解決方案，並希望學生學學習理財概念。