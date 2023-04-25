專訪｜教育城行政總監：推手機APP促進家校溝通　建學生活動檔案

教育城新任行政總監魏遠強接受「01教育」專訪時表示，為支援學生在家電子學習、促進家校溝通，教育城計劃今年底起開發多個手機APP，預計在一年半至兩年內陸續推出，促進家校雙方就學生表現交流。另外，亦希望為學生建立整全的活動檔案，記錄學生校內表現和學習經歷，方便學生向外展示各項成果。



魏遠強指，現時全港有921所學校使用教育城服務，逾42.4萬名學生和逾3.5萬教師設有教育城帳戶，幾乎覆蓋全港所有學校。未來將提升基建和平台，推動家長、教師和學生透過電子學習。

教育城行政總監魏遠強接受「01教育」專訪，表示計劃開發手機APP，加強教師與家長的溝通。（陳葦慈攝）

教育城開發手機APP 支援校外電子學習

其中重點工作之一，是發展手機APP。他解釋，以往教育城主要支援學校電子教學，設立網頁已足以應付教學需求，而未來希望將服務擴展至校外，考慮到不少學生、家長均使用手機或平板電腦為主，因此有需要開發手機APP，以便支援校外電子學習。

教育城計劃推出的手機APP將分為中學和小學版本，並以學生為中心，亦會設有教師、家長版本。例如日後可透過手機APP向家長、學生提供價值觀教育的內容，以及讓家長和學校同時記錄學生課外活動。

老師手機APP讚學生 家長即時知

魏遠強指，手機APP除了讓學生在家電子學習外，亦希望加強家長、教師溝通，掌握學生最新情況，「一年家長只與教師在派成績表時見面兩次並不足夠」。他舉例，日後若老師想讚賞學生，可以用手機APP讚賞，「即使家長喺公司都睇到（推送）」，而家長亦可透過手機APP讚賞學生家中良好行為，讓教師了解學生校外生活狀況。

他強調，構思中的手機APP並非要加強「監控」學生校內外的一舉一動，而是希望協助推行正向教育，「特別是許多在職家長與子女相處時間短，透過手機APP即使不在家也可讚賞和鼓勵子女」，因此會考慮部份家長與老師溝通內容，並要先獲學生批准才能發放。構思中的手機APP預計今年底開始開發，預計一年半至兩年後陸續推出，當中包括為家長開設教育城帳戶。

教育城行政總監魏遠強接受「01教育」時表示，未來會繼續透過不同層，支援學生校內校外電子學習。（陳葦慈攝）

不同層面支援校內外電子教學

除手機APP外，魏遠強表示未來教育城亦有多項重點發展，包括與賽馬會合作將運算思維教材透過教育城開放予全港學校使用、開發數據分析系統和圖表助教師掌握學生表現、設立單一登入平台讓學生可透過教育城帳戶登入不同電子書和教育遊戲網站等，期望從不同層面支援電子學習。

近期學界正討論如何應用ChatGPT協助教學，魏遠強稱正觀察相關技術發展，認為教師可了解有關技術再作判斷，但認為新技術發展需時，亦要有實例和教學法配合，而教育城現時推廣人工智能則以為教師提供機器學習課程，讓他們掌握技術後應用於教學。