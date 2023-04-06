學生應否使用ChatGPT？英皇書院STEAM主任：要禁止不如教學生善用

ChatGPT衝擊全世界，近期教育界亦有熱烈討論。16間官立中學的人工智能教育學習圈統籌及英皇書院STEAM統籌主任李浩然老師接受「01教育」訪問時提到，ChatGPT在使用上太方便，學校無法禁止學生使用，建議與其想方法禁止使用，不如教導學生如何善用，並建立正確的價值觀。他又提到科技發展急速，教師們難以追趕，反而應該放下身段，更可以考慮與學生一起研究新事物。



英皇書院STEAM統籌主任李浩然老師（左一）表示，與其想方法禁止使用ChatGPT，不如教導學生如何善用，並建立正確價值觀。圖左二起為英皇書院學生邱仁毅、陸思齊、黃諾晞、黎曉俊及范兆希。（盧勁揚攝）

教學生善用技術及認清局限 ChatGPT無法禁止

ChatGPT浪潮猶如海嘯掩至，學界的討論重點之一就是應否禁止學生使用ChatGPT。李浩然認為，要完全禁止並不可能，「你話要禁呢，我始終覺得係禁唔到」，因為即使在學校電腦內封鎖ChatGPT，學生仍可透過手機或者家中電腦接觸得到，「我覺得係要面對呢一樣嘢，而我就唔用面對𠻹，直情係要擁抱嘅」。他以電腦簡報作類比，指其在推出初時，不少人都堅持使用投影片，但漸漸絕大部人都轉用，「所以（AI）只不過係一個新嘅事物，大家唔係好習慣」。

既然ChatGPT禁之不絕，接下來就要思考如何面對。李浩然建議，「與其禁不如用一個教育嘅方式，去話畀同學聽」、「點樣去善用ChatGPT幫我哋做嘢，你要駕馭佢，唔係被佢駕馭返轉頭」。例如教導學生尊重他人及知識產權，如果ChatGPT生成的內容有用到別人的著作，學生就應該加入正式的引用註明。

他又認為，老師在AI浪潮下需要多花一點功夫，教導學生善用科技。他以英皇書院課程為例，指中一至中三各級的電腦科課程都設有電腦倫理課題，而中一的課程就包括介紹AI，其中引用了2015年Google的AI錯誤將黑人標示為大猩猩的新聞，以此向學生解釋AI並非萬能，更可以出錯，所以不能依賴AI。

老師非萬能 放下身段與學生研究新事物

ChatGPT推出3.5版本僅數個月，近日又推出4.0版本，相信不少教師都擔心如何追趕。李浩然認為，教師應該放下身段，不要假設自己是萬能，他笑言「我教咁多年電腦科，每一個教嘅軟件都有啲學生叻過你，你都唔使諗㗎啦，梗有啲叻過你」。

他舉例有學生是ChatGPT開發員（Developer），近日主動向他分享，說4.0版本是開源程式，有興趣研究如何訓練模組，並想了解學校有沒有相關資源，「我就話正喎，一齊研究下先」。他解釋，英皇書院能夠在比賽中獲獎，背後通常並非由教師主導，而是將學生的想法配合教師的經驗。他又說，學生對於與老師一起進行研究十分開心，而且學生的時間較教師多，可以先搜集資料然後與教師分享，推動研究進程。

雖然李浩然大學時期修讀資訊系統及管理，但科技發展迅速，他亦直言「讀嘅同（工作）用嘅（技術）完全唔同」，所以與其他教師一樣需要不斷進修及學習，增值和改善自己的技術和能力，才能再教導學生。

受訪英皇書院學生之中，不少人都指出AI有其限制，不可以依賴。圖左起為學生陸思齊、學生黃諾晞、李浩然老師、校長黃秋玲、副校長林之鏏、學生黎曉俊、學生邱仁毅及學生范兆希。（盧勁揚攝）

直言用ChatGPT抄功課無用 須以批判性思考理解答案

對ChatGPT有看法的不止教師，亦包括學生。就讀中三的陸思齊同學表示，他們在電腦堂上學到的技術及概念都可以應用到ChatGPT，課堂上亦有討論AI的限制、可能帶來的問題及影響。

中二學生邱仁毅表示自己未有用過ChatGPT，但認為使用ChatGPT之前應該先明白其原理及功能，並知道怎樣善用，不能過份依賴，例如以ChatGPT幫助作文可能無助提升創意，要明白ChatGPT對人類的限制。黎曉俊亦有類似的想法，他認為即使ChatGPT功能強大，人類亦應該善用，不能作為主力的思考模式，讓AI佔據自己的生活太多。

中三學生黃諾晞就指，即使數理科的功課可以由AI提供詳細步驟及答案搬字過紙，但就算取得滿分，功課都只佔總成績的兩三成左右，仍有約七成分數是考試，「如果你唔理解（學習內容），考得差，成績最後都係好差」。就讀中五的范兆希亦補充指，如果以ChatGPT生成答案，亦要思考答案的來源，訓練批判性思維技巧。