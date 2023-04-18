東華三院幼稚園YouTube頻道面世　學生化身小KOL網上分享有趣資訊

拍片是世界趨勢，東華三院幼稚園最近成立全新的YouTube頻道「東華幼稚園奇趣頻道」，讓學生擔任「小KOL」，以小主播及小演員身分參與短片拍攝，給予小朋友發揮創意的機會，拍攝過程以輕鬆有趣的互動方式，提升小朋友的社交能力、學習主動性及成效，進一步釋放他們的潛能，「奇趣頻道」節目現有「綜藝篇」、「資訊篇」、「飲食篇」及「旅遊篇」共4個系列，為觀眾提供不同資訊。



「東華幼稚園奇趣頻道」每月8日、18日及28日中午12時更新，由東華三院各幼稚園的學生擔任主角演出，為大家帶來教育、文化、生活及世界各地不同方面的有趣資訊，東華三院高級教育主任（幼稚園及特殊教育部）鄺美詩指出，善用多樣化教學模式有利於下一代學習，幫助小朋友吸收課本以外的知識，擴闊視野，適應社交生活，建立正面積極的價值觀。

東華三院王胡麗明幼稚園葉婉樺校長、東華三院教育科高級教育主任（幼稚園及特殊教育部）鄺美詩女士，以及東華三院黃朱惠芬幼稚園雷穎勤校長（左至右）支持小朋友拍攝短片。（東華三院提供圖片）

東華三院王胡麗明幼稚園校長葉婉樺表示，現時很多小朋友都會觀看YouTube 影片，於是想到設立「奇趣頻道」，「對小朋友來說，拍攝一段兩至三分鐘的短片並不容易，既要流暢地說話，還要配合動作及表情，是訓練口才和膽量的好機會，同時也可學習待人接物和溝通技巧，完成拍攝也為小朋友帶來無比的滿足感，有助他們建立自信心，是非常好的學習體驗。而短片獲得『讚好』，對小朋友來說也是很大的鼓勵和支持。」

東華三院黃朱惠芬幼稚園雷穎勤校長亦指，鼓勵家長與小朋友一起觀看短片，並和小朋友討論節目內容學習新知識，「家長可以與小朋友一起製作短片中介紹的食物，作為富趣味性的親子活動，增加互動相處的機會，促進親子關係。」