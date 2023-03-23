七人欖球賽｜欖球會東華三院合辦培訓計劃　順豐免費運比賽物資

2023香港國際七人欖球賽本月31日開鑼。香港城市欖球會及東華三院今日（23日）公布合作推出「本地社區欖球培訓計劃」，欖球教練會到校教導學生欖球技術、球例、賽制等基本知識，還可參加欖球友誼賽及大灣區交流之旅等。



順豐香港捐助為期一年的欖球培訓課程外，更提供定額物流運費資助，免費為球會及學生派送裝備和比賽時所需的物資。順豐表示，此為將欖球運動帶入傳統中學，讓更多本地中學生認識這項運動，從而培訓學生對欖球運動的興趣與良好的品德價值。



東華三院張明添學生：不論身形和性別都可參加

本地社區欖球培訓計劃率先以東華三院轄下的張明添中學作為試點，為該校中一至中六的男女學生提供全面的欖球培訓，專業欖球教練到校教導學生欖球技術、球例、賽制等基本知識外，更提供相應的力量與體能訓練，並會進行選拔，安排學生參加不同賽事。該計劃更會舉辦欖球訓練、欖球同樂日、欖球友誼賽及大灣區交流之旅等，預計受惠學生超過 200 人。

順豐香港、香港城市欖球會和張明添中學代表今日（23日）在學校舉行啟動儀式，學生即場進行一場精欖球比賽。有學生表示經過幾課專業培訓後，已發現欖球不僅好玩刺激，而且不論身形和性別都可參加，他期待未來參與更多的培訓課程增進技巧，以及有機會交流。

校長：學生接觸欖球又能學習英語

張明添中學林文傑校長表示，該計劃能夠讓學生有機會接觸欖球運動之餘，更能在課堂以外的環境學習英語，有助貫徹學校全人發展的理念及進一步強化校園英語語境，並透過計劃加強個人生涯規劃，為迎接將來作好準備。

負責統籌計劃的香港城市欖球會主席謝愷濠表示，期望透過此計劃，進一步打破社會認為欖球是高消費、貴族運動等傳統觀念；教練將會在培訓過程中提升學生的積極性和領導能力，球會希望日後能將欖球推廣至更多中學生認識，為香港欖球界發掘更多未來新星。他表示，適逢本月底舉行國際七人欖球賽，球會的教練更會帶領東華三院學生到香港大球場觀看，感受現場氣氛。

香港欖球總會董事黎志豪表示，學生們有機會與大灣區內其他年青人「以波會友」，有助擴闊視野，亦能對外輸出代表香港體育發展的正面訊息。

順豐香港此次透過其「順回益社區送暖計劃」，資助青少年接受專業體育培訓，同時又向香港城市欖球會提供為期一年的定額物流運費資助。順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，期望讓更多青少年認識欖球運動。