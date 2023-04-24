教育局推出短片響應「世界閱讀日」　局長蔡若蓮推介小思作品

教育局繼製作推廣閱讀短片《喜閱一生》系列第一至三輯後，本年度再度拍攝第四輯，以《閱讀樂寫意─說好香港故事》為主題，邀請喜愛閱讀和具寫作經驗的嘉賓向學生推介一本「說好香港故事」書籍，同時分享個人對閱讀和寫作的看法，鼓勵學生多閱讀、多寫作。為了響應「4．23世界閱讀日」，教育局推出首兩條短片，由教育局局長蔡若蓮和中國文化研究院院長邱逸現身說法，談閱讀和寫作的好處及樂趣。



教育局局長蔡若蓮在短片中向學生推介由著名作家小思編著的《香港文學散步》，以「走進歷史，細味人間，臨故地，思故人，字裏行間，情常在」來總結讀後感，指出書本記下數名曾經南下踏足香港的作家在香港的足跡和故事。她鼓勵同學閱讀書本時，可以跟隨書中人物的足印走一趟「香港文學散步」，用雙腳去「讀」這本書，細味昔日故事，憑住想像跨越時空去感受前人的經歷和情懷。

至於中國文化研究院院長邱逸以歷史學者的角度向學生介紹《香港．開港》一書，書本獨特之處是對已成定論的觀點再作探討，提出多角度思考，並提供文獻、歷史圖片和香港地圖，讓讀者看到不同年代的香港人如何利用有限的資源做好事情。

教育局課程發展處同時製作一系列推廣閱讀紀念品派發予各幼稚園及中小學，供學校在校本閱讀活動中使用。