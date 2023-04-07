DSE2023｜教育局製作勵志短片　運動員、文憑試狀元齊為考生打氣

相信今屆中六學生正努力備考香港中學文憑考試，教育局課程發展處製作「文憑試勵志短片 - 備試篇」為中六學生打氣，透過來自不同界別的嘉賓分享，鼓勵同學們以積極的態度面對挑戰，並藉此營造正面和關愛的社會氛圍。



教育局課程發展處製作「文憑試勵志短片 - 備試篇」為中六學生打氣。（教育局提供圖片）

短片共有六位受訪者，分別是課程發展議會主席譚嘉因教授、香港輪椅劍擊運動員陳㬢、香港健力運動員連煒楨、2022年香港中學文憑考試聽障考生梁梓朗，以及2022年香港中學文憑考試成績優異考生曾志鵬和焦采溢，他們不但分享應對困境的「心法」，並送上勵志雋語，當中包括「世上無難事，只怕有心人」、「辦法總比困難多」、「心之所願，無事不成」等，勉勵同學們「自強不息」，提醒他們平衡溫習與作息的時間，將壓力轉化為正能量，以最佳狀態備考文憑試。

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「勵志短片」前日（4日）起透過香港電台電視及YouTube頻道、教育局YouTube頻道及教育局教育多媒體網頁及社交媒體等不同渠道，於整段文憑試開考期間廣播，為中六同學注入正能量。

教育局一如既往為同學提供適切的支援，同學可透過「中六學生資訊專頁」，方便及快捷地獲取有關文憑試的資訊和不同的支援措施，協助他們備考文憑試，以及規劃未來路向。