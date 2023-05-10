STEAM |初創廢棄紅酒箱製音響喇叭　推中小學生課程宣揚環保意識

近年不少初創公司致力研發環保產品，其中初創公司Invisible Tech（智研創科）利用廢棄紅酒木箱改造成音響喇叭，上個月起為中小學生推出一日STEAM課程，讓學生運用廢木和電子零件製作音箱，提升他們的創造力、解難能力及環保意識。



一日STEAM課程分為線上及實體模式，學生會先學習Recycling（回收）、Upcycling（升級再造）、音響等基本知識，然後運用課程提供的STEAM套件，包括已加工的廢木和電子零件，製作音響喇叭，完成後便分享所學到的東西，每堂費用為980元。

Invisible Tech聯合創辦人溫卓傑表示，活動主要想培養學生的環保意識，同時讓他們學習有關木工、電子電路、聲學原理等課外知識。（翁曼琛攝）

Invisible Tech聯合創辦人溫卓傑表示，活動培養學生環保意識，令他們明白到Recycling和Upcycling能推動可持續發展，學生同時也學到有關木工、電子電路、聲學原理等課外知識。

他續稱，現時的STEAM課程大多以編程為主，而他們的課程強調「動手做」，鼓勵學生親自運用STEAM套件製作環保產品，使他們牢記著製作過程中所學到的技能。

他又提到，將來或會提供更多線上課程的學習資源，促進學生自學能力；目前已有約80人參加過該課程，當中包括5間機構及學校的學生。